İşsize ödenek yok, işverene teşvik çok

Resmi işsiz sayısı azalırken işsizlik ödeneğine başvuranların sayısındaki artış dikkati çeken boyutlara ulaştı. İşsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor. İşveren destek fonuna dönüşen İşsizlik Sigorta Fonu’nun kaynakları, işverenlere teşvik ve destek adı altında aktarılıyor.

İŞKUR’un verilerine göre Ocak-Mart döneminde işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 47 bin 287 kişi artarak 454 bin 826 kişiye ulaştı. Ödeneğe başvuranların yalnızca yüzde 48’i olan 219 bin 116 işsiz, ödenek almaya hak kazandı.

İşsizlik ödeneğine başvuranlar içerisinde en büyük çoğunluğu gençler oluşturdu. İşsizlik ödeneği almak isteyen her 100 kişiden 21’inin 25-29 yaş grubundaki genç işsizler olduğu açıklandı. Bu yaş grubundaki 99 bin 333 başvurudan sadece 40 bin 787’i ödenekten faydalanabildi.

FON İŞVERENE AKIYOR

İşsizlik ödeneğine başvuranların yarısından fazlası ödenek hakkından faydalanamazken İşsizlik Sigortası Fonu, kaynaklarının amacı dışında kullanılması nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor. İŞKUR’un yayımladığı İşsizlik Sigortası Fon’u Nisan ayı bülteni ise fonun kaynaklarının kullanıldığı yerleri açığa çıkardı. Buna göre Ocak-Nisan döneminde toplam giderleri 77 milyar 572 milyon lira olan fondan işsizlik ödeneği için 24 milyar 541 milyon liralık kaynak kullanıldı. Aynı dönemde işverenlere teşvik ve destek ödemeleri adı altında 26 milyar 715 milyon lira aktarıldı.

Sadece Nisan ayında işsizlik ödeneği ödemeleri için fondan 2 milyar 759 milyon liralık gider kaydedilirken işverenlere destek adı altında 5 milyar 655 milyon lira aktarıldı.

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EMEKLİ SAYISI 146 BİN KİŞİ ARTTI

İŞKUR verilerine göre 55 yaş üzeri 13 bin 300 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Aynı yaş grubundaki 86 bin 430 kişi ise İŞKUR’da iş bulmak için bekliyor. Bu kişilerden 4 bin 491’i bir yıldan uzun süredir işsiz olarak kayıtlı. SGK’nin verilerine göre emekli sayısı 2024 yılsonuna göre 146 bin 495 kişi artarak 16 milyon 824 bin kişiyi buldu. SGK’ye kayıtlı çalışan emekli sayısı ise 2 milyon 97 bin kişi oldu.