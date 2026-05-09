İşsize reva görülen: Dibin dibinde ödenek

İşsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden faydalanamazken hak kazananlar da insanca yaşayacak bir ödeme alamıyor.

Nisan itibarıyla Fon'un toplam varlığı 738,2 milyar TL'ye ulaştı. Buna karşın ağır koşullar nedeniyle az sayıda işsiz, ödenekten yararlanabiliyor. Nisan ayında 502 bin 369 kişi ortalama 14 bin 593 lira işsizlik ödeneği aldı.

Hak kazanabilmek için kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalının işten ayrılışın ardından 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması, iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün çalışmış olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu sıkı kriterler, Fon'un kapsamını daraltırken milyonlarca işsizi de kapının dışında bırakıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu Nisan 2026 bültenine göre Mart 2002’den bu yanan 23 milyon 224 bin 58 kişi işsizlik ödeneğine başvururken yalnızca 12 milyon 394 bin 458 kişi ödenek almaya hak kazandı. Başka bir ifadeyle başvuran yaklaşık her iki işsizden biri fondan yararlanamadı.

ORTALAMA ÖDENEK DİPTE

Nisan dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 502 bin 369 kişiye 7 milyar 331 milyon 182 bin 148 TL ödeme yapıldı. İşsizlik maaşı, sigortalının çalıştığı son dört ay içindeki aylık kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyeceği için en yüksek işsizlik ödeneği 26 bin 424 TL olabiliyor.

Nisan ayında ödeme başına ortalama işsizlik ödeneği tutarı ise 14 bin 593 lira oldu. Buna göre ödenek ortalaması, brüt asgari ücretin yalnızca yüzde 43’üne karşılık geldi. Veriler işsizlik ödeneğinin en dip seviyede gerçekleştiğini ortaya koydu.

GİDERİN %42'Sİ İŞVERENE

Fon’un işsizleri koruma işlevi zayıflarken kaynakları işverenlere teşvik ve destek adı altında aktarılıyor. Ocak- Nisan döneminde Fon’dan işsizlik ödeneği için 37 milyar 244,5 milyon lira harcandı.

Aynı dönemde işverenlere teşvik ve destek kalemlerinden yapılan harcama 47 milyar 471,4 milyon oldu.

Ocak-Nisan döneminde Fon’un toplam giderleri 113 milyar 251,7 milyon lira olurken bu giderin yaklaşık yüzde 42’si işverenle ilişkili kalemlere aktarıldı.

GELİRLERİ AZALACAK

Ocak-Nisan döneminde devlet katkısı olarak 36 milyar 989,5 milyon lira Fon’un gelirlerine kaydedildi. Fon’a aktarılan devlet katkısının yüzde 1’den yüzde 0,5’e düşürülmesi nedeniyle gelirlerin azalacak. Fon’un doğrudan kaynaklarından dolan devlet katkısı yarı yarıya gerileyecek.

2,5 MİLYON İŞ ARIYOR

Diğer İŞKUR Nisan 2026 İstatistiklerini açıkladı. Verilerde iş arayanların yüzde 23'ünü 24 yaşının altında kişilerin oluşturması dikkat çekti. İŞKUR verilerine göre kayıtlı iş arayan sayısı Nisan’da artarak 2 milyon 513 bin 586 kişi oldu. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 50,3’ü erkek, yüzde 49,7’si kadınlar oluştururken yüzde 23,1’ini 15-24 yaş grubunun oluşturması olması dikkat çekti.

İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 148 bin 849 işe yerleştirildi. Yerleştirilen işçilerin yüzde 63,9’u yani 95 bin 91’ini erkekler, yüzde 36,1’i yani 53 bin 758’ini kadınlardan oluştu.

Ocak-Nisan 2026 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.