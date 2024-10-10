İşsizler ordusu övünç kaynağı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Ekim’de TBMM’de Rektörlerle Buluşma programına katıldı. Kurtulmuş, rektörlerle gerçekleştirdiği buluşmada, “81 ile üniversite” politikasını övünçle anlattı. Türkiye’nin her yerinde üniversite olduğunu belirten Kurtulmuş, “Tabir-i caizse bir üniversiteliler ordusu ortaya çıktı” dedi. Kurtulmuş’un gurur kaynağı olarak anlattığı politika, “Üniversiteliler ordusu”ndan çok “İşsiz üniversiteliler ordusu” yarattı.

İŞKUR’un 2024’ün Ocak-Eylül dönemine yönelik verileri de iktidarın, “Her ile bir üniversite” politikasının doğurduğu acı sonucu gözler önüne serdi. Verilere göre, iş bulmak ümidiyle İŞKUR’a kayıt olan üniversite mezunu sayısı Ocak-Eylül 2024 döneminde 582 bin 907’ye ulaştı. İŞKUR’a kayıtlı üniversite mezunlarının 285 bin 4’ünün lisans, 285 bin 197’sinin ise önlisans mezunu olduğu bildirildi. Üniversiteli işsizler içinde doktora yapanların sayısı 485, yüksek lisans yapanların sayısı da 12 bin 221 olarak gerçekleşti.

İŞKUR’a kayıtlı üniversite mezunlarının iş bekleme süresi de dikkati çekti. Buna göre, kayıtlı üniversiteli işsizlerin 113 bin 938’i bir yıl ve daha uzun süredir iş bekleyenlerden oluştu. Toplam üç ila 12 ay arasında iş bekleyen üniversite mezunlarının sayısı ise kayıtlara, 269 bin 964 olarak geçti.