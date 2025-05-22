İşsizlerin ve iş arayanların enflasyon beklentisi zirvede

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) Mayıs 2025 verilerine göre, enflasyon beklentilerinin en yüksek olduğu grup işsiz ve iş arayan bireyler oldu. Bu grupta ortalama enflasyon beklentisi yüzde 69,7 olarak ölçüldü. Geçen aya göre 7,4 puanlık artış yaşanan bu kesim, ekonomik belirsizliklerden en çok etkilenen grupların başında geliyor. İşsiz ama iş aramayan bireylerde ise bu oran yüzde 59,4 olarak belirlendi.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA KÖTÜMSER

Cinsiyete göre yapılan analizde, kadınların enflasyon beklentisinin erkeklere göre daha yüksek olduğu görüldü. Kadınların beklentisi yüzde 64,7 iken erkeklerin beklentisi yüzde 58,8 seviyesinde kaldı. Kadınların beklentisi 0,7 puan artarken, erkeklerde 0,9 puanlık bir düşüş yaşandı. Bu fark, kadınların ekonomik gidişata ilişkin daha temkinli ve kötümser olduğunu ortaya koyuyor.

YAŞ GRUBUNDA EN YÜKSEK BEKLENTİ 55-64 YAŞ ARASINDA

Yaş gruplarına göre enflasyon beklentileri incelendiğinde, en yüksek oran yüzde 64,7 ile 55-64 yaş grubunda tespit edildi. Bunu yüzde 63,1 ile 35-44 yaş grubu izledi. Genç yaş grubunda ise enflasyon beklentisi daha düşük seyrediyor. 18-24 yaş arasındaki bireylerde bu oran yüzde 57,3 olarak kaydedildi. Yaş arttıkça ekonomik kaygıların da arttığı gözlemleniyor.

DEVLET MEMURLARINDA BEKLENTİ EN DÜŞÜK

İş durumuna göre yapılan değerlendirmede, en düşük enflasyon beklentisi maaşlı devlet çalışanlarında görüldü. Bu gruptaki beklenti yüzde 56,3 ile ortalamanın oldukça altında kaldı. Özel sektör çalışanlarında bu oran yüzde 58, işveren ve serbest çalışanlarda yüzde 60 seviyesinde belirlendi. Emekli ve çalışmayan bireylerde ise beklenti yüzde 65,2 gibi yüksek bir düzeyde bulunuyor.

GENEL ORTALAMA YÜZDE 61'E GERİLEDİ

Tüm katılımcılar bazında bir yıl sonrasına ilişkin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 61 olarak belirlendi. Bu oran bir önceki aya göre 0,2 puanlık düşüş gösterdi. Katılımcıların yüzde 28,5’i enflasyonun yüzde 41-60 aralığında olacağını tahmin ederken, yüzde 25,2’si mevcut seviyenin (%37,9) altına gerileyeceğini öngördü. Araştırma 26 ili kapsayan 2.002 kişilik örneklemle, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi.