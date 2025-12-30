İşsizlik arttı, iktidar kendini övdü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Yılmaz ve Işıkhan istihdamla övünürken işsizliğin artmasına ilişkin tek kelime kullanmadılar.

OVP VURGUSU YAPTILAR

“Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32,7 milyon kişiyi aşmıştır” diyen Yılmaz şu ifadeleri aktardı:

“Başta gençler, kadınlar ve nitelikli işgücü olmak üzere işgücüne katılımı artıran ve beşerî sermayenin niteliğini yükselten aktif işgücü programlarını, mesleki eğitimi, girişimcilik desteklerini ve stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesini önceliklerimiz arasına aldık. Ayrıca, emek yoğun sektörlerde istihdamı daha yoğun şekilde desteklemeyi sürdürüyoruz. İşgücü piyasasına yönelik hayata geçirilecek yapısal reformlarla birlikte bir yandan istihdam artışını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, diğer yandan atıl işgücünü azaltıcı politikaları da çok boyutlu bir şekilde ele alıyoruz. Bu doğrultuda 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Programımızda istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, işgücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dezenflasyonla uyumlu, istihdamı destekleyen sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme çerçevesinde vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz.”

Attıkları her adımda istihdam kapasitesini ve iş gücünü daha iyi seviyeye yükseltmek için gayret ettiklerini öne süren Işıkhan ise şunları kaydetti:

"İstihdam sayımız, 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,1 puan artarak yüzde 49,2'ye ulaştı. İş gücümüz, aynı dönemde 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye, iş gücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla yüzde 53,8'e yükseldi. Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını alıyoruz. Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 31 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. Gençlerde ise işsizlik oranı geçen yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. Yenilikçi uygulamalarımız, emek ve insan odaklı politikalarımızla ülkemizin güçlü geleceğini inşa edeceğiz."

İŞSİZLİK ARTTI

TÜİK’in açıkldığı verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik yüzde 8,6’ya yükselirken gerçek işsizlik ise yüzde 29,1 olarak gerçekleşti.