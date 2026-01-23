İşsizlik Fonu sadece işsize deva olmadı

Haber Merkezi

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) kaynaklarının amaç dışı kullanıldığı iddiasıyla TBMM’ye soru önergesi verdi. 2025 yılında fon gelirlerinden kullanım yetkisinin %30’dan %50’ye çıkarılmasını eleştiren Emre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan şeffaflık istedi.

Önergede, İŞKUR verilerine göre 2016’da fon giderlerinin %37’sini oluşturan işsizlik ödeneği payının, 2025’te %31’e gerilediği; buna karşın teşvik ve destek ödemelerinin payının arttığı vurgulandı. Emre, "Son 120 gün kesintisiz çalışma" ve "600 gün prim" gibi ağır şartlar nedeniyle reddedilen başvuruların sayısını sorguladı.

İşsizlik fonunun işçiden ziyade işbaşı eğitim programları ve teşviklere ayrılmasına dikkat çeken Emre, bu harcamaların kalıcı istihdama etkisine ilişkin bir analiz raporu olup olmadığını sordu. CHP’li vekil, fon yönetiminde hesap verebilirliğin TBMM denetimi için bir gereklilik olduğunu ifade etti.