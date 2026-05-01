İşsizlik Fonu’na darbe

İşvereni yeni teşviklerle destekleyen iktidar, İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılan devlet payını yarıya indirdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında fona aktarılan devlet katkısı yüzde 1’den yüzde 0,5’e düşürüldü.

Kararla birlikte fon gelirlerinin önemli bir kalemini oluşturan devlet katkısı yarı yarıya azalacak. Ocak-Mart döneminde fonun toplam geliri 162 milyar 652 milyon TL oldu. Bu gelirin yüzde 17’sini devlet katkısı oluşturdu. Aynı dönemde fonun faiz geliri 50 milyar 169 milyon 588 bin TL, işçi ve işveren prim gelirleri 73 milyar 758 milyon 440 bin TL, diğer gelirleri ise 11 milyar 67 milyon 580 bin TL olarak kaydedildi. Devlet katkısının azaltılması, fonun ana gelirlerinin yanı sıra faiz gelirlerini de aşağı çekecek.

Fon gelirlerinin sınırlı bir bölümü doğrudan işsizlere yönlendirilirken daha yüksek bir payın teşvik ve destek kalemleri üzerinden işverenlere aktarılması dikkati çekiyor. 2026’nın Ocak-Mart döneminde işsizler için harcanan fonun kaynağı yalnızca 27 milyar 646 milyon 788 bin TL oldu. Böylece fonun toplam gelirlerinin yüzde 17’si işsizlere aktarıldı. Buna karşılık fonun gelirlerinin yüzde 21’i işverene teşvik ve destek olarak yönlendirildi.

GİDERİN YARISI İŞVERENE

Fonun işsizleri koruma işlevi giderek zayıflarken kaynakları, işverenlere teşvik ve destek adı altında aktarılıyor. Geçen yıl gelirlerinin 259 milyar 159 milyon lirası işçi ve işveren primi, 83 milyar 317 milyon lirası devlet katkısı, 151 milyar 225 milyon lirası faiz geliri ve 32 milyar 343 milyon lirası diğer kalemlerden oluşan fonun varlığı, 2025'te yüzde 75 büyüyerek 628 milyar 479 milyon liraya ulaştı.

Fondan 2025'te teşvik ve desteklere 97 milyar 231 milyon lira, Aktif İşgücü Programlarına 43 milyar 762 milyon lira, İşbaşı Eğitim Programlarına 29 milyar 79 milyon lira ödeme yapıldı. İşveren desteği olan işbaşı eğitim programlarına aktarılan tutarla birlikte fondan 2025 yılında işverenlere toplam 126,2 milyar lira teşvik ve destek verildi. Bu da fonun toplam giderlerinin yüzde 49’unu oluşturdu.

2025 Ocak–Aralık döneminde toplam gideri 256,5 milyar TL olan fondan işsizlik ödeneği için yapılan harcama 80,7 milyar TL’de kaldı. Böylece işsizlik ödeneğinin toplam gider içindeki payı yalnızca yüzde 31,4 oldu.