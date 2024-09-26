İşsizlik Fonu’na el koydular

İşsiz kalanlara gelir sağlamak amacıyla kurulan ancak işverenlere destek fonuna dönüşen İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirlerine kamu kurumları da göz dikti.

İşverenlere yapılan destek oranı yüzde 70'lere ulaşan fonla ilgili önemli bir tespit Sayıştay denetçilerinin Türkiye İş Kurumu'na ilişkin hazırladıkları denetim raporunda yer aldı. “Hakedişlerden Kesilen Asgari Ücret Destek Tutarlarının Fona İade Edilmemesi” başlığı altında yazılan tespite göre, kamuya ihale yoluyla iş yapan bazı yükleniciler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 93’üncü maddesinde belirlenen şartları sağlayıp asgari ücret prim desteği teşvikinden yararlandı ancak daha sonra teşvik kapsamının dışına çıktı.

Kanunda, bazı hizmet alımlarında belirli sayıdaki personelin haftalık çalışma saatinin tamamını idarede kullanması şartıyla İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak destek tutarının, işverenin teşvik kapsamından çıkması durumunda hakedişlerinden kesilerek Türkiye İş Kurumu'na iadesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Sayıştay bulgusunda bazı idareler tarafından hakedişlerden kesilen asgari ücret destek tutarlarının fona iade edilmediğinin tespit edildiği bildirildi. Bulguda fon açısından gelir niteliğinde olan asgari ücret destek tutarlarının yüklenicilerin hakedişlerinden kesilmesi ve iadesine yönelik mevzuat hükmü çerçevesinde kamu kurumları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi. İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan asgari ücret destek tutarlarının ilgili kamu kurumlarınca Fona iade edilmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.