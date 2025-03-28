İşsizlik kartopu gibi büyüdü

Ekonomi Servisi

Yurdun dört bir yanında sokağa çıkan, baskı ve yasaklamalara rağmen sesini yükselten gençlerin, geleceksizliğe, tek adam rejimine ve hayallerini dahi baskılamaya çalışan iktidara karşı meydanlarda sesi yükselmeye devam ediyor. Demokrasi ve özgürlük taleplerine, gelecek kaygıları eşlik eden gençlerin iş bulma umudu da tükenişte. İşsizlik verileri, gençlerin kampüslerde, sokaklarda yükselttikleri sesi adeta verilerle ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in resmi işsizlik oranı yüzde 8,2 oldu. Gerçek işsizliği ifade eden geniş tanımlı işsizlik ise aylık 0,2 puan artarak yüzde 28,4 oldu. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik yüzde 15’e çıktı. Genç kadınların yüzde 22,7'si, erkeklerin ise yüzde 10,8'i resmi işsiz.

İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

5 MİLYON KİŞİ ÜMİDİNİ YİTİRDİ

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı raporunda, gerçek işsizliğin giderek yükseldiğine dikkati çekti. Buna göre gerçek işsizlerin sayısı 11,4 milyona ulaştı.

Dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas, iş arama ümidini yitirenlerin sayısındaki artış nedeniyle açıldı. Ümitsiz işsizlerin artışı, iş aramaktan vazgeçenleri işsiz kabul etmeyen TÜİK için dar tanımlı işsizlikte de düşüşe yol açtı. Ümitsiz işsizlerin sayısı 5 milyona dayandı.

İktidarın, gericiliği yaygınlaştırma amacıyla ilan ettiği 'aile yılı' kapsamında başvurduğu 'esnek çalışma fırsatı' söylemlerine rağmen, bu şekilde çalışmak istemeyenlerin sayısı da yükseldi. Haftalık 40 saatten az çalışan ve imkânı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenleri kapsayan zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 2 milyon 725 binden 3 milyon 590 bine yükselerek 865 bin kişi arttı.