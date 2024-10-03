İşsizlik maaşı ne kadar? İşte 2024 yeni işsizlik maaşı tutarı

Asgari ücrette yaşanan 2024 zammının ardından pek çok kalemde değişikliğe gidildi. Bunlardan biri de sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları karşılamaları halinde belirli bir dönem verilen işsizlik maaşı oldu. İşsizlik maaşının ne kadar olduğu sorusunu pek çok emekçi gündeme getiriyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2024 yeni işsizlik maaşı tutarı!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Geçtiğimiz dönem 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lirayken 2024 yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2024 yeni işsizlik maaşı tutarı en düşük 7.940,43 TL, en yüksek 15.880,33 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsiz kalan emekçilere sağlanan bir sosyal yardım programıdır. İşsizlik maaşı, çalışanların istek dışı olarak işlerini kaybetmeleri durumunda geçimlerini sürdürebilmeleri İŞKUR tarafından ödenen maaşa denir.

İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı başvurusu için İŞKUR'un belirttiği şartlar şu şekilde:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı ne kadar süre alınabilir?

İşsizlik maaşı işsiz kalan sigortalının sigorta priminin kaç gün ödendiğine göre değişiklik göstermektedir. İşsizlik maaşı alma hakkı kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı alma süreleri şu şekilde:

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik maaşı ne zaman yatar?

İşsizlik maaşı, hak sahiplerinin hesabına her ayın 5'inde yatar.

İşsizlik maaşı nereden alınır?

İşsizlik maaşının ister bankanıza yatırılmasını isteyebilirsiniz, isterseniz de işsizlik maaşını PTT şubelerinden alabilirsiniz.

İşsizlik maaşının banka hesabınıza yatırılmasını isterseniz, İŞKUR İşsizlik maaşı başvurusunda geçerli IBAN adresinizi girmeniz gerekir. Bunun yanında, İŞKUR'da yer alan profilinize de geçerli IBAN'ınızı eklemeniz gerekir.

İşsizlik maaşım neden yatmadı?

Vatandaşların en çok arattığı sorulardan biri de işsizlik maaşının yatmamasıdır. İŞKUR tarafından işsizlik maaşınız onaylandıysa, maaşınızı her ayın 5'inde PTT şubelerinden alabilirsiniz. İşsizlik maaşı banka hesabınıza yatmadıysa IBAN bilgilerinizi hatalı girmiş olabilirsiniz. İşsizlik maaşı başvurusunda girdiğiniz IBAN adresini, hemen ardından İŞKUR web sayfasında bulunan profil bilgilerinize de eklemeniz gerekir. IBAN adresini profil adresine eklerseniz, bir sonraki ay işsizlik maaşınız banka hesabınıza ödenir. Fakat alamadığınız ayın işsizlik maaşı için PTT'ye gitmeniz gerekir ve işsizlik maaşını PTT şubesinden alabilirsiniz.

İşsizlik maaşı alınırken sağlık hizmetinden yararlanılır mı?

İşsizlik maaşı alanlar genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

İşsizlik maaşı alınırken İŞKUR tarafından uygun bir teklif sunulursa işsizlik maaşı kesilir mi?

İŞKUR tarafından uygun bir iş teklifi sunulduğunda bu işin reddedilmesi halinde işsizlik maaşı kesilebilir.