İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2025 işsizlik maaşı (işsizlik maaşı alma şartları nelerdir)

2025 yılı için asgari ücretin net 22.104 TL olarak açıklanmasının ardından işsizlik maaşında da artış yaşandı. Peki, 2025 yılında işsizlik maaşı ne kadar oldu, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir ve işsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar:

2025 YILI İŞSİZLİK MAAŞI TUTARLARI

Asgari ücrette yapılan artışla birlikte işsizlik maaşı tutarları da yükseldi. 2025 yılı itibarıyla işsizlik maaşı şu şekilde güncellendi:

En düşük işsizlik maaşı : 10.332,43 TL

: 10.332,43 TL En yüksek işsizlik maaşı: 20.644,86 TL

Bu tutarlar, işsizlik sigortasından yararlanan bireylerin son 4 aylık prime esas kazançlarının %40'ına göre hesaplanır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. işsizlik maaşı alma kriterleri şunlardır:

Kendi isteği dışında işsiz kalmak : İşveren tarafından işten çıkarılmak, işsizlik maaşı almanın temel şartıdır. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu ödenekten yararlanamaz.

: İşveren tarafından işten çıkarılmak, işsizlik maaşı almanın temel şartıdır. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu ödenekten yararlanamaz. Sigortalı olarak çalışmış olmak : İşsizlik maaşı için başvuru yapmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekir.

: İşsizlik maaşı için başvuru yapmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekir. Son 120 gün çalışmış olmak : İşsizlik maaşı başvurusu yapmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışılmış olmalıdır.

: İşsizlik maaşı başvurusu yapmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışılmış olmalıdır. İŞKUR’a başvuru yapmak: İşsiz kaldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak gereklidir. Başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı, çalışanın son 4 aylık brüt kazancına göre hesaplanır. Çalışanın brüt kazancının %40’ı alınarak maaş belirlenir. Ancak, bu tutar brüt asgari ücretin %80’ini geçemez.

Örnek:

Eğer bir çalışanın son 4 aylık ortalama brüt kazancı 25.000 TL ise, işsizlik maaşı: 25.000 TL x %40 = 10.000 TL olacaktır. Ancak bu tutar, asgari ücretin %80’ini geçerse en yüksek işsizlik maaşı olan 20.644,86 TL ile sınırlandırılır. Yani maaşınız 50 bin ya da 100 bin ise de işsizlik maaşınız en fazla 20.644,86 TL olacaktır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışma süresine göre 6, 8 veya 10 ay süreyle alınabilir:

600 gün sigortalı çalıştıysanız: 6 ay

900 gün sigortalı çalıştıysanız: 8 ay

1080 gün sigortalı çalıştıysanız: 10 ay

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvurular işsiz kaldıktan sonraki 30 gün içinde yapılmalıdır.

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİR?

İşsizlik maaşı, her ayın sonunda PTT şubelerine ya da İŞKUR'a ödemesi için talep ettiğiniz IBAN numaranıza ayın 5'inde yatırılır.

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

İşsizlik maaşı, kişinin çalışmaya başlaması veya emekli olması durumunda kesilir. Ayrıca, İŞKUR’un sağladığı mesleki eğitimlere katılmamak da maaşın kesilmesine neden olabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN BİLMENİZ GEREKENLER

İşsizlik maaşı, sadece sigortalı çalışanlara yöneliktir. Kayıt dışı çalışanlar bu ödenekten faydalanamaz.İşsizlik maaşı alırken sağlık sigortası primleriniz de devlet tarafından ödenir. Böylece sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edebilirsiniz.