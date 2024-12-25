İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 yeni işsizlik maaşı tutarı

Asgari ücrette yaşanan 2025 Ocak zammının ardından pek çok kalemde değişikliğe gidildi. Bunlardan biri de sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları karşılamaları halinde belirli bir dönem verilen işsizlik maaşı oldu. İşsizlik maaşının ne kadar olduğu sorusunu pek çok emekçi gündeme getiriyor. Asgari ücrette yaşanan yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 TL’ye yükselmesiyle birlikte işsizlik maaşı da yükseldi. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 yeni işsizlik maaşı tutarı

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrette yaşanan 2025 Ocak zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 10.332,43 lira, en yükseği 20.644,86 lira oldu. Geçtiğimiz dönem 2024 Ocak asgari ücret ara zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL, en yükseği ise 15.830 liraydı.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, bir diğer adıyla İşsizlik Sigortası Fonu, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsiz kalan emekçilere sağlanan bir sosyal yardım programıdır. İşsizlik maaşı, çalışanların istek dışı olarak işlerini kaybetmeleri durumunda geçimlerini sürdürebilmeleri İŞKUR tarafından ödenen maaşa denir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı başvurusu için İŞKUR'un belirttiği şartlar şu şekilde:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE ALINABİLİR?

İşsizlik maaşı işsiz kalan sigortalının sigorta priminin kaç gün ödendiğine göre değişiklik göstermektedir. İşsizlik maaşı alma hakkı kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı alma süreleri şu şekilde:

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

2025 EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2025 yılı Ocak ayı itibariyle İŞKUR tarafından hak sahiplerine ödenen en düşük işsizlik maaşı 10.332,43 TL'dir

2025 EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2025 yılı Ocak ayı itibariyle İŞKUR tarafından hak sahiplerine ödenen en yüksek işsizlik maaşı 20.644,86 TL'dir

GEÇEN YIL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl İŞKUR'un hak sahiplerine ödediği en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL, en yükseği ise 15.830 TL'ydi.