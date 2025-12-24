İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2026 yeni işsizlik maaşı tutarı

Asgari ücrette yaşanan 2026 Ocak zammının ardından pek çok kalemde değişikliğe gidildi. Bunlardan biri de sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları karşılamaları halinde belirli bir dönem verilen işsizlik maaşı oldu. İşsizlik maaşının ne kadar olduğu sorusunu pek çok emekçi gündeme getiriyor. Asgari ücrette yaşanan yüzde 27’lik artış sonrası 33 bin 30 TL’ye yükselmesiyle birlikte işsizlik maaşı da yükseldi. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2026 yeni işsizlik maaşı tutarı

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrette yaşanan 2026 Ocak zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 13.212 lira, en yükseği 26.424 lira oldu. Geçtiğimiz dönem 2025 Ocak asgari ücret ara zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 10.332,43 TL, en yükseği ise 20.644,86 liraydı.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, bir diğer adıyla İşsizlik Sigortası Fonu, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsiz kalan emekçilere sağlanan bir sosyal yardım programıdır. İşsizlik maaşı, çalışanların istek dışı olarak işlerini kaybetmeleri durumunda geçimlerini sürdürebilmeleri İŞKUR tarafından ödenen maaşa denir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı başvurusu için İŞKUR'un belirttiği şartlar şu şekilde:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE ALINABİLİR?

İşsizlik maaşı işsiz kalan sigortalının sigorta priminin kaç gün ödendiğine göre değişiklik göstermektedir. İşsizlik maaşı alma hakkı kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı alma süreleri şu şekilde:

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

2026 EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2026 yılı Ocak ayı itibariyle İŞKUR tarafından hak sahiplerine ödenen en düşük işsizlik maaşı 13.212 TL'dir

2026 EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2026 yılı Ocak ayı itibariyle İŞKUR tarafından hak sahiplerine ödenen en yüksek işsizlik maaşı 26.424 TL'dir

GEÇEN YIL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl İŞKUR'un hak sahiplerine ödediği en düşük işsizlik maaşı 10.332 TL, en yükseği ise 20.644 TL'ydi.