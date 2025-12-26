İşsizlik Maaşı Ne Oldu? En Düşük ve En Yüksek İşsizlik Maaşı Hesaplama (2026 Güncel)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama ile 2026 yılı asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Bu artış yalnızca çalışanların maaşlarını değil; işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primleri, stajyer ücretleri ve kıdem tazminatı gibi pek çok kalemi doğrudan etkiledi. Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte çalışanların gelirlerinde artış yaşanırken, sosyal güvenlik ödemeleri ve hak edilen tazminat tutarları da yeniden hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI SONRASI DENGELER DEĞİŞTİ

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin 28.075 TL olarak açıklanması, hem çalışanların kazançlarını hem de işverenlerin maliyetlerini yeniden şekillendirdi. Asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan birçok ödeme kalemi, yasal mevzuat gereği otomatik olarak güncellendi. Böylece hem vatandaşların devlete ödeyeceği primler hem de alacakları sosyal güvenceler yeni tarifeye göre belirlendi.

2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret artışı ile birlikte işsizlik maaşında da önemli bir güncelleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre:

En düşük işsizlik maaşı: 13.212 TL

13.212 TL En yüksek işsizlik maaşı: 26.424 TL

İşsizlik maaşı, sigortalı çalışanların işsiz kalmaları durumunda yasada yer alan şartları sağlamaları halinde belirli sürelerle ödeniyor. Yeni rakamlar çalışanlar için daha güçlü bir mali destek anlamına geliyor.

2026 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak yeniden hesaplandı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin yıllık kıdem tazminatı tutarı 33 bin 29 TL oldu. Bu tutar, çalışanların her bir yıl için işten ayrıldıklarında alacakları minimum güvenceyi ifade ediyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA: 2026 İŞSİZLİK MAAŞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Aşağıdaki tabloda maaşı asgari ücret olan bir çalışan ile maaşı 50 bin TL ve 100 bin TL olan çalışanların 2026 yılı işsizlik maaşı karşılaştırması yer almaktadır.

Çalışanın Maaşı Alacağı İşsizlik Maaşı Asgari Ücret (28.075 TL) 13.212 TL 50.000 TL Maaş Alan Çalışan 26.424 TL 100.000 TL Maaş Alan Çalışan 26.424 TL

Görüldüğü gibi işsizlik maaşı için belirlenen taban ve tavan tutarları bulunmaktadır. Bu nedenle yüksek maaş alan çalışanlar, belirlenen üst sınır olan 26.424 TL’den daha fazla işsizlik ödeneği alamamaktadır.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı yasal şartların yerine getirilmesi gerekir. Öncelikle çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması gerekmektedir. İstifa eden çalışanlar bu haktan yararlanamaz. İşten ayrıldıktan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz sigortalı çalışma şartı aranır. Ayrıca işsizlik maaşı almak isteyen kişinin İŞKUR’a kayıt yaptırması ve kurumun yönlendirmelerine uyması zorunludur. Önerilen iş ve eğitim programlarının reddedilmesi durumunda ödemeler kesilebilir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KAÇ AY ÖDENİR?

İşsizlik maaşı başvurusu, işten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Başvurular İŞKUR hizmet merkezlerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvuruda kimlik bilgileri, işten ayrılış nedeni ve SGK kayıtlarının doğru şekilde beyan edilmesi büyük önem taşır. Başvurunun onaylanması halinde işsizlik maaşı belirli sürelerle ödenir. Son üç yılda 600 gün primi olanlar 6 ay, 900 gün primi olanlar 8 ay, 1080 gün primi olanlar ise 10 ay işsizlik maaşı alabilir. Süre boyunca İŞKUR kayıt ve yükümlülüklerinin takip edilmesi zorunludur.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan, son 3 yılda en az 600 gün primi olan ve son 120 günü kesintisiz sigortalı çalışanlar işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu İŞKUR üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla yapılır. Başvurunun işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde tamamlanması gerekir.

İşsizlik maaşı kaç ay süreyle ödenir?

Prim gün sayısına göre 6 ay, 8 ay veya 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödenir.

Başvuru gecikirse ne olur?

30 günlük süre geçerse gecikilen süre toplam ödeme süresinden düşer veya hak kaybı oluşabilir.

2026’da en düşük işsizlik maaşı kaç TL oldu?

2026 yılında en düşük işsizlik maaşı 13.212 TL olarak belirlendi.

2026 en yüksek işsizlik maaşı ne kadar?

En yüksek işsizlik maaşı 26.424 TL olarak uygulanıyor.

Kıdem tazminatı taban tutarı ne kadar?

Asgari ücretle çalışan bir işçinin yıllık kıdem tazminatı 33.029 TL oldu.

Asgari ücret artışı hangi kalemleri etkiledi?

İşsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primleri, kıdem tazminatı, stajyer maaşları ve çeşitli sosyal güvenlik ödemeleri yeni asgari ücretle birlikte güncellendi.

SONUÇ: 2026’DA ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM

2026 yılında asgari ücretin 28.075 TL’ye yükselmesiyle birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik ödemeleri önemli ölçüde değişti. En düşük 13.212 TL ve en yüksek 26.424 TL işsizlik maaşı ile çalışanların sosyal güvenceleri güçlenirken, kıdem tazminatı tabanı da artmış oldu. Yeni rakamlarla birlikte 2026 yılı, çalışanlar ve işverenler için ekonomik açıdan yeni bir dönemin habercisi niteliğinde.