İşsizlik ödeneğini işsiz alamıyor

Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikası ekonomide çarkların yavaşlamasına neden oldu. Resmi işsiz sayısı azalırken işsizlik ödeneğine başvuranların sayısındaki artış dikkat çeken boyutlara ulaştı.

İşsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor. İşveren destek fonuna dönüşen İşsizlik Sigorta Fonu’nun kaynaklarının amacı dışında kullanılması işsizlerin işsizlik maaşına ulaşmasının engelliyor.

İŞKUR’un verilerine göre Eylül ayında işsizlik ödeneğine 138 bin 479 kişi başvururken 68 bin 212 kişiye işsizlik ödeneğinden faydalanabildi. Ocak-Eylül döneminde işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı ise 1 milyon 200 bine ulaştı. Toplam başvuranların yalnızca yüzde 48’i işsizlik ödeneği almaya hak kazandı.

İşsizlik ödeneğine başvuran 100 kişiden 22’sini 25-29 yaş grubundaki genç işsizler oluşturdu. 267 bin 214 genç işsizin başvurduğu işsizlik ödeneğinden 115 bin 174 bin kişi hak etti.

YAŞLI İŞSİZLER İŞ VE İŞSİZLİK MAAŞI BEKLİYOR

İŞKUR verilerine göre 55 yaş üzeri 29 bin 258 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Aynı yaş grubundaki 68 bin kişi ise İŞKUR’da iş bulmak için bekliyor. Bu kişilerden 4 bin 324’ü bir yıldan uzun süredir işsiz olarak kayıtlı.

55 yaş ve üzeri 28 bin 389 kadın İŞKUR’da iş için beklerken bin 638 kadının bekleme süresi bir yılı aşmış durumda. Aynı yaş grubundaki erkeklerde ise kayıtlı işsiz sayısı 39 bin 644, bir yıldan uzun süredir bekleyenlerin sayısı ise 2 bin 686.