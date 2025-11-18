İşsizlik Oranı Yüzde Kaç Oldu? İşgücü İstatistikleri III. Çeyrek 2025

Türkiye’de işgücü piyasasının son durumu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı III. çeyrek (Temmuz-Eylül) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişiye geriledi. Peki, işsizlik oranı kadınlarda ve erkeklerde kaç oldu? Genç işsizliği nasıl değişti? İşgücüne katılma oranı ne durumda? Tüm detaylarıyla işgücü verilerini sizin için derledik.

2025 III. ÇEYREK GENEL İŞSİZLİK VERİLERİ

Toplam işsizlik oranı: %8,5

Erkek işsizlik oranı: %7,0

Kadın işsizlik oranı: %11,2

İşsiz sayısı: 3 milyon 10 bin kişi

İSTİHDAM ORANI %49,0 OLARAK KALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış toplam istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %49,0 seviyesinde kaldı.

Cinsiyet İstihdam Oranı Erkek %66,2 Kadın %32,1

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLDU

Toplam işgücü, 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bine ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise %53,5 olarak hesaplandı.

Cinsiyet İşgücüne Katılma Oranı Erkek %71,2 Kadın %36,2

GENÇ İŞSİZLİK ORANI %15,3’E GERİLEDİ

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan düşerek %15,3 olarak gerçekleşti.

Cinsiyet Genç İşsizlik Oranı Erkek %11,7 Kadın %21,8

SEKTÖR BAZINDA İSTİHDAM DAĞILIMI

İstihdam edilenlerin sektörel dağılımında hizmet sektörü yine ilk sırada yer aldı. 2025 yılı III. çeyrekte istihdamın %59,3’ü hizmet, %19,8’i sanayi, %14,0’ı tarım ve %7,0’ı inşaat sektörlerinde gerçekleşti.

Tarım: %14,0

Sanayi: %19,8

İnşaat: %7,0

Hizmet: %59,3

ORTALAMA HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,4’E DÜŞTÜ

Atıl işgücü oranı (zamana bağlı eksik istihdam + potansiyel işgücü + işsizler) %29,4 seviyesine geriledi. Bu oran bir önceki çeyreğe göre 2,6 puanlık düşüş gösterdi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı: %18,9

Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı: %20,3

İşsizlik oranı yüzde kaç oldu?

2025 yılı III. çeyrek işsizlik oranı mevsim etkisinden arındırılmış olarak %8,5 oldu.

Türkiye’de kaç kişi işsiz?

Türkiye’de işsiz sayısı 3 milyon 10 bin kişi olarak açıklandı.

Genç işsizlik oranı kaç oldu?

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı %15,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilen kişi sayısı kaçtır?

İstihdam edilen kişi sayısı 32 milyon 558 bin olarak hesaplandı.

Haftalık ortalama çalışma süresi kaç saat?

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat oldu.

Atıl işgücü oranı ne kadar?

Atıl işgücü oranı %29,4 olarak açıklandı.

2025 yılı III. çeyrek işgücü verileri, işsizlik oranının %8,5 seviyesinde sabit kaldığını gösteriyor. İstihdam oranı değişmezken, genç işsizlikte düşüş dikkat çekiyor. Hizmet sektörünün istihdamdaki ağırlığı artmaya devam ederken, atıl işgücü oranındaki gerileme dikkat çekiyor. Bir sonraki işgücü raporu 18 Şubat 2026 tarihinde yayımlanacak.