İŞSİZLİK ORANLARI AÇIKLANDI | Eylül 2025 işsizlik oranı yüzde kaç oldu?

TÜİK tarafından açıklanan Eylül 2025 işgücü istatistikleri, Türkiye’de işsizlik oranının mevsim etkisinden arındırılmış şekilde yüzde 8,6 seviyesinde sabit kaldığını gösterdi. 3 milyon 75 bin kişinin işsiz olduğu açıklandı. Kadın işsizlik oranı yüzde 11,1, erkek işsizlik oranı ise yüzde 7,4 olarak belirlendi. İşte Türkiye’de işsizlik oranı 2025 verileri, istihdam göstergeleri ve yıllara göre değişimi...

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK YÜZDE KAÇ OLDU?

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bine çıktı. TÜİK işsizlik oran verilerine göre erkeklerde oran yüzde 7,4, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,9’A GERİLEDİ

Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin olarak kaydedildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,9 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 31,8 olarak belirlendi. Bu durum, kadınların yüzde kaçı çalışıyor sorusuna da yanıt niteliğinde: Türkiye’de kadın istihdam oranı halen düşük seviyelerde seyrediyor.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 53,5

Toplam işgücü sayısı bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişiye düştü. İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 35,7 oldu. Türkiye’de işgücüne katılım oranı, önceki aya göre 0,3 puanlık düşüş gösterdi.

TÜRKİYE GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,9’A GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti. Genç erkeklerde oran yüzde 11,4, genç kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak ölçüldü. Böylece Türkiye genç işsizlik oranı son dönemde düşüş eğilimi gösterdi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 28,6 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik oranı Eylül ayında 1,2 puan azalarak yüzde 28,6 olarak açıklandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi. Türkiye’de işsizlik oranları yıllara göre incelendiğinde, resmi oranların sabit kalmasına rağmen geniş tanımlı işsizliğin yüksek seyrettiği görülüyor.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Eylül ayında 1 saat artış göstererek 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Bu süre, Avrupa ortalamasının belirgin biçimde üzerine çıktı. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 33,1 saat olarak ölçülüyor. Türkiye, en uzun çalışma süresine sahip ülke konumunda yer alırken, listenin sonunda bulunan Hollanda’da haftalık çalışma süresi yalnızca 26,5 saat. Bu fark, Türkiye’deki çalışanların Avrupa’daki meslektaşlarına kıyasla haftada yaklaşık 7 saat daha fazla çalıştığını gösterdi..

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK ORANI TABLOSU (2014 – 2025)

Yıllar İşsizlik Oranı (yüzde) 2014 9,9 2015 10,3 2016 10,9 2017 10,9 2018 10,9 2019 13,7 2020 13,1 2021 12,0 2022 10,4 2023 9,4 2024 8,5 2025 (Eylül) 8,6

TÜİK İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ EYLÜL 2025

Gösterge Toplam Erkek Kadın Bir Önceki Aya Göre Fark İşgücü (bin kişi) 35.566 23.557 12.009 -188 İstihdam (bin kişi) 32.491 21.816 10.675 -200 İşsiz (bin kişi) 3.075 1.741 1.334 +12 İşgücüne Katılma Oranı (yüzde) 53,5 71,6 35,7 -0,3 İstihdam Oranı (yüzde) 48,9 66,3 31,8 -0,3 İşsizlik Oranı (yüzde) 8,6 7,4 11,1 0,0 Genç İşsizlik Oranı (15-24 yaş) 14,9 11,4 21,4 -0,9

SIKÇA SORULAN SORULAR

İşsizlik yüzde kaç oldu?

TÜİK verilerine göre, Eylül 2025 itibarıyla mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Resmi işsizlik oranı nasıl hesaplanır?

Resmi işsizlik oranı, işsiz kişi sayısının toplam işgücüne oranı alınarak hesaplanır. TÜİK, bu oranı Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre belirler.

Türkiye genç işsizlik oranı nedir?

15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,9 olarak açıklandı. Genç kadın işsizliği yüzde 21,4, genç erkek işsizliği yüzde 11,4 seviyesindedir.

Kadınların yüzde kaçı çalışıyor?

Türkiye’de kadınların istihdam oranı yüzde 31,8, işgücüne katılım oranı ise yüzde 35,7 olarak belirlendi.

Geniş tanımlı işsizlik (gerçek işsizlik) oranı ne kadar?

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan geniş tanımlı işsizlik oranı Eylül 2025’te yüzde 28,6 olarak ölçüldü.