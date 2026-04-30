İşsizlik Sigortası Fonu’nda düzenleme: Devlet payı düşürüldü

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İşsizlik Sigortası Fonu’nda yer alan devlet payına ilişkin düzenleme yürürlüğe konuldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında alınacak devlet payı yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldü.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 49’uncu maddesine dayanan düzenlemeye göre, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan alınacak devlet payı yüzde 0,5 olarak tespit edildi.

Karar, yayım tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girecek. Buna göre düzenleme 1 Mayıs 2026 itibarıyla uygulanacak.