İşsizlik Sigortası Fonu’nda düzenleme: Devlet payı yeniden belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İşsizlik Sigortası Fonu’nda yer alan devlet payına ilişkin düzenleme yürürlüğe konuldu. Karar kapsamında fondan alınacak devlet katkısının oranı yeniden belirlenirken, uygulamanın kapsamı ve yürürlük tarihi de netleştirildi.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 49’uncu maddesine dayanan düzenlemeye göre, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan alınacak devlet payı yüzde 0,5 olarak tespit edildi.

Söz konusu oran, kanunun ilgili hükmü uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenirken, düzenlemenin fonun işleyişine ilişkin mali çerçeveyi doğrudan etkileyen unsurlardan biri olduğu ifade edildi.

Kararın ekinde yer alan maddelere göre, bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında yürürlüğe girecek. Böylece belirlenen yeni oran, yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Karar hükümlerinin uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak.