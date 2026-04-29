İşsizlik tarihi zirveye ulaştı

TÜİK Mart 2026 işgücü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre dar tanımlı işsizlik azalırken geniş tanımlı işsizlik tarihi zirveye çıktı.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. Dar tanımlı işsizlik erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,7 olarak tahmin edildi.

Gerçek işsizlik olarak tanımlalanan atıl işgücü oranı ise tarihi zirveye ulaşarak 1,6 puan artışla yüzde 31,5'e yükseldi.

HER ALANDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,3 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %20,4 olarak tahmin edildi.