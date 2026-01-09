İşsizlik yaşlandı

Yurttaşı yoksulluğa sürükleyen ekonomi politikaları işsiz milyonlar ordusu yarattı. Kayıtlı işsizlerin yaş grupları dağılımına göre genç-yaşlı her kesiminden yurttaş iş kuyruğunda bekliyor. Emeklilik yaşını çoktan geçen yurttaşlar geçim baskısının altında yeniden iş aramaya koyuluyor.

En yaygın iş arama kanalı olan İŞKUR’un verilerine göre Aralık itibarıyla kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 331 bin kişiye ulaştı. Bir yıldan uzun süredir iş arayan sayısı ise toplam 234 bin 205’i buldu.

KADINLARIN İŞ BULMA SÜRELERİ UZUYOR

İşgücü piyasasında erkeklere göre dezavantajlı durumdaki kadınların iş arama süreleri de uzuyor. Erkek işsizlerin yüzde 8’i bir yıldan uzun süredir iş ararken kadın işsizlerde bu oran yüzde 12 seviyesine ulaştı. Toplam uzun süreli işsizler içerisinde 100 kişiden 60’ını kadınlar oluşturdu. Bir yıldan uzun süredir İŞKUR’da iş için bekleyen kadın sayısı ise 139 bin 975 oldu.

60 YAŞ ÜSTÜ 35 BİN 656 İŞSİZ

İŞKUR’a kayıtlı olan işsizler içerisinde 60 ve üzeri yaştaki yurttaşların sayısındaki artış dikkati çekti. Geçinemeyen ileri yaştaki yurttaşlar ya çalışmaya devam ediyor ya da iş arayışına giriyor. 2024 Ocak-Aralık döneminde 60 yaş ve üzeri 30 bin 267 kişinin iş arayışında olduğu kurumda 2025’in aynı döneminde İşsizlik yaşlandı Geçim baskısı ileri yaştaki yurttaşları yeniden iş aramaya itiyor. İŞKUR verilerine göre 60 yaş üstü kayıtlı işsiz sayısı 35 bin 565’e çıktı, geçen yıl boyunca 16 bin 856 kişi kurum aracılığıyla işe yerleştirildi sayı 35 bin 565’e yükseldi. Kurum aracılığıyla işe yerleştirilen 60 ve üzeri yaştaki yurttaşların sayısı ise 16 bin 856 oldu. 2024 yılının aynı döneminde işe yerleştirilen bu yaş grubundaki yurttaşların sayısı 12 bin 862 kişi olarak açıklandı. İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkati çekici düzeye ulaştı. Ocak-Kasım döneminde 60 yaş üstü 10 bin 577 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların yüzde 54’ü olan 5 bin 814 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazandı. Geçen yıl işsizlik ödeneğine başvuran 8 bin 335 kişinin yüzde 55’i ödenekten faydalanmıştı.

∗∗∗

GENÇ EMEĞİ PATRONA

3 yılda 3 milyon genci daha patronlara bedava işgücü olarak sunmaya hazırlanan iktidarın, 2025 yılı boyunca İŞKUR’da kaç genci sömürüye açık çalıştırdığı da ortaya çıktı. Geçen yıl günlük 1083 liralık, "cep harçlığı" adıyla sunulan ücretlere çalıştırılan genç sayısı İŞKUR istatistiklerinde ortaya çıktı. 2025’te 208 bin 804 genç, İŞKUR’un esnek programlarında çalıştırıldı. Aynı çalışma biçimiyle İşgücü Uyum Programı’nda güvencesiz, kıdem ve ihbar tazminatı hakkı olmadan ve sendikalı dahi olmaları engellenerek çalıştırılan kişi sayısı 174 bin 828 olarak açıklandı. İŞKUR Gençlik Programı’nda işe yerleştirilen gençlerin sayısı da 503 bin 327 oldu. Bu programlar, teşviklerle işverenlerin işgücü maliyetlerini sıfırlarken gençlerin güvencesini ise ortadan kaldırıyor.