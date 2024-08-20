İşsizlikte fırtına kapıya dayandı

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusunda ekonominin soğutulması yöntemini seçmesiyle başlayan süreç sonucunda durgunluk sinyalleri gelmeye başladı. Aylık enflasyon artışının sürmesi ve enflasyonla mücadelenin faiz artışlarıyla sınırlı kalması üretimden istihdama birçok alanı olumsuz etkilemeye başladı. Yılın son çeyreğinde ekonomide yüksek enflasyonun ve durgunluğun aynı anda yaşanacağına yönelik endişeler artarken istihdama yönelik veriler tehlikenin yaklaştığını gösterdi.

TÜİK’in yılın ikinci çeyreğini kapsayan işgücü istatistiklerine göre 15 ve üzeri yaştaki kişilerde işsiz sayısı 3 milyon 156 bin kişi oldu. TÜİK’in atıl işgücü olarak tanımladığı gerçek işsizlik oranı ise yüzde 25,1’den yüzde 27,3’e çıktı. Böylece gerçek işsizlik oranında 2021 yılı ilk çeyreğinden bu yana en yüksek nokta kaydedildi. DİSK-AR’ın hesaplamasına göre gerçek işsiz sayısı 10 milyon 890 bin kişiyi buldu.

Toplam istihdam ikinci çeyrekte yıllık 1 milyon 189 bin kişi artarken sanayide 121 bin kişi azaldı. İstihdamda sanayinin payı pandemiden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

SANAYİ İSTİHDAMI AZALDI

Ekonomideki daralmanın ilk işaretlerinin açığa çıktığı sanayi sektöründe üretim de Haziran ayında yıllık yüzde 4,7’lik azalma ile pandemiden sonra en büyük daralmayı yaşamıştı.

İstihdamın yüzde 58,1'i hizmet sektöründe yer alırken yüzde 20,5’i ise sanayide yer aldı.

1,9 MİLYON KİŞİ ÜMİTSİZ

İşsizlik rakamlarına daha detaylı bakılabilmesini sağlayan çeyreklik verilere göre 1 milyon 965 bin kişi iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramıyor, 1 milyon 880 bin kişi ise işbaşı yapabilecek olmasına rağmen iş aramıyor.

15-34 yaş grubundaki 24 milyon 318 bin gençten 6 milyon 312 bini ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Başka bir ifadeyle 15-34 yaş arasındaki 100 gençten 26’sı ne eğitime devam ediyor ne de bir işte çalışıyor.

Yükseköğretim mezunlarının yüzde 26,7’si de çalışmıyor. Yükseköğretim mezunu 15-24 yaş grubundaki 1 milyon 274 bin gencin 340 bininin eğitim hayatı sürmüyor ancak istihdam da yer almıyorlar.

EMEKLİLER VE EV İŞÇİSİ KADINLAR İŞ ARIYOR

Ekonomik kriz nedeniyle artan geçim zorlukları başta emeklileri ve ev işleriyle meşgul oldukları gerekçesiyle bugüne kadar işgücüne katılmayan kadınları iş aramaya itiyor. Ev işleriyle meşgul oldukları için işgücüne dâhil olmayan kadınların sayısı son yılların en dip noktasına ulaştı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 9 milyon 264 bin olan ev işleriyle meşgul olduğu için iş aramayan kadınların sayısı yüzde 17 azalarak 7 milyon 714 bine geriledi. Emeklilik gerekçesiyle iş aramayanların sayısı ise yüzde 16 düşüş göstererek 4 milyon 373 bin kişi oldu.