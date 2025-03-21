İşsizlikte geniş perde

TÜİK, 2024 yılına ilişkin işgücü verilerini yayımladı. TÜİK’in verilerine göre, dar tanımlı işsizlik 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşirken geniş tanımlı işsizlik yüzde 26,7 oldu.

Resmi işsizlik oranı, yalnızca iş arayan ve bulamayan kişileri kapsarken geniş tanımlı işsizlik umudu kırıldığı için iş aramayan, eksik istihdam edilen ve zamana bağlı eksik çalışanları da içeriyor. İş aramaktan vazgeçenler "işsiz" kategorisinden çıkarıldığı için dar tanımlı işsizlik oranı geriliyor. İşgücü piyasasının gerçek durumu perdeleniyor.

TÜİK verilerine göre işgücüne dahil olmayan sayısı 30 milyon 193 bin kişi oldu. Bu kişilerin yüzde 7,2’sini oluşturan 2 milyon 171 bin kişi iş bulma ümidi olmadığı için işgücüne dâhil olmadı. Ümitsiz işsizlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. İşbaşı yapabilecek durumda olup iş aramayanların sayısı da 475 bin kişi artarak 1 milyon 897 bine ulaştı.

Hane halkı gelirlerinin düşmesi ve yoksulluğun artmasıyla kadınların işgücüne katılımları da artmaya başladı. İşgücüne dahil olmayan 7 milyon 376 binini ev işleriyle meşgul olduğu için çalışma hayatına katılmayan kadınlar oluşturdu. Bu sayı 2023 yılına göre yüzde 19 azaldı. Ancak kadın istihdamı yüzde 32,5 ile yüzde 70 seviyesinde olan AB ortalamasının gerisinde kalmaya devam ediyor. Erkeklerde istihdam oranı ise yüzde 66,9’ya çıktı,

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında yüzde 16,3 oldu. Genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde 22,3 olarak tahmin edilirken erkeklerde yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

‘FIRSAT PENCERESİ’ BOŞTA GEZİYOR

Fırsat penceresi olarak adlandırılan genç nüfus, ev genci olarak boşta geziyor. 15-24 yaş grubundaki gençlerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 22,9 olurken yükseköğretim mezunu toplam 1 milyon 326 bin gencin yüzde 29,8’i ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı.

15-34 yaş grubunda olan 6 milyon 614 bin kişi ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu gruptaki 24 milyon 291 bin kişinin yüzde 27,2’si ne gelir getirici bir işte çalışıyor ne de eğitimlerine devam ediyor.

15-34 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 14,6 olan ne eğitimde ne de istihdamda olan genç nüfusun oranı kadınlarda yüzde 40,3 olarak tahmin edildi. Bu yaş grubundaki 4 milyon 808 bin genç kadın eğitim görmüyor ve çalışmıyor.