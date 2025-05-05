İstanbul 1 Mayıs’ına 7 tutuklama

Haber Merkezi

1 Mayıs’ta Taksim'de gözaltına alınanlardan 7 kişi tutuklanırken 64 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 Mayıs’ta İstanbul'da gözaltına alınanlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme yaptı. Buna göre, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamasıyla toplam 416 kişi gözaltına alındı.

İfadeleri alınan isimlerden 372'si dosya üzerinden serbest bırakıldı. 8 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen 69 kişiden 4'ü 1 Mayıs Tertip Komitesi'nden olmak üzere 17 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık 64 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.