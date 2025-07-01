İstanbul, 100'ncü gün buluşması için sel olup Saraçhane'ye akın etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart'tan bu yana 100 gün geçti. İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların ilk günlerinde mitinglerin ana üssü Saraçhane'ydi, daha sonra CHP İstanbul'un pek çok ilçesinde her çarşamba ve hafta sonları ise Türkiye'de bir ilde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri düzenledi. Bugün ise miting adresi yeniden Saraçhane oldu. Saat 20.30'da Saraçhane'de başlayan 100. gün mitingi için halk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde toplandı.

21.10 | ÖZGÜR ÖZEL: BU KAVGA FAŞİZME KARŞI, BU KAVGA HÜRRİYET KAVGASIDIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına Nâzım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" şiiriyle başladı:

Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler,

dalga dalga aydınlık oldular,

yürüdüler karanlığın üstüne.

Meydanları zaptettiler yine.

Beyazıt'ta şehit düşen

silkinip kalktı kabrinden,

ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını

yıktı Şahmeran'ın mağarasını.

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.

Safları sıklaştırın çocuklar,

bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.

"Bugün yine hep birlikte her şeyin başladığı yerdeyiz" diyen Özel, "Bugün yine hep birlikte birilerinin planına, tertibine karşı, birilerinin kurduğu kumpas planlarına karşı 'Artık Ekrem bitti, CHP bitti' hesaplarına karşı her şeyin başladığı yerdeyiz. Saraçhane'deyiz" ifadelerini kullandı.

Adaletin ve demokrasinin 100. kara gününde olduğunu ifade eden İmamoğlu, "19 Mart darbesinin 104., Ekrem Başkanımızın tutsaklığının 100. gününde bu 100 karası günde hep birlikte milletin evindeyiz" diye konuştu.

Gençlere seslenen Özel, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, değerli emekçiler, emekliler burada hep birlikteyiz. Gözümün içine bakın, gözünüzün içine bakıyorum. Siz 19 Mart'ta da bir hafta boyunca 7 gün 7 gece Saraçhane'de, omuz omuza, yan yana birlikte durdunuz. Gecenin karanlığında adaleti haykırdınız. Birliğimizi, beraberliğimizi savundunuz. İradenizi savundunuz. Seçtiğinizin arkasında durdunuz. Siz faşizme karşı, darbecilere karşı, cuntaya karşı boyun eğmeyenlersiniz. Ben hepinizle gurur duyuyorum.

Bugün Ekrem Başkan'ımızın tutsaklığının 100. günü. 100. günde bir kez daha Saraçhane'de eylemdeyiz. Biz buralara toplanmaya, miting yapmaya değil, eylem yapmaya ve sonuç almaya geliyoruz."

Özgür Özel, yaşanan süreci darbe olarak değerlendirdi ve "Bu darbenin başında bir cunta başkanı var. Milletin Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Recep Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır" ifadelerini kullandı. Özel, "Bu millet bu darbeye direndi. Özgürlüğünüz, iradeniz için direndiniz. Siz cumhuriyet tarihinin en büyük mücadelesini ortaya koydunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu ülkeyi teslim olanlar değil, direnenler kurdu. Ey Erdoğan, biz korkuyu evde bıraktık" diye konuştu.

ALAN "CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANIYLA İNLEDİ

Özgür Özel, "Bu slogan ta Tuzla'dan Silivri'ye kadar İstanbul'u inletiyor" dedikten sonra Saraçhane'de toplanan yurttaşlar "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

"FATİH BEY’İ EVLADI ÜZERİNDEN TEHDİT EDİYORLAR"

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in çocuğu üzerinden tehdit edildiğini söyleyen Özel, "Ekrem Başkan'a iftiraya zorlandı. Ancak asla eğilmedi. Asla buna tenezzül etmedi" dedi. Özel, şöyle konuştu: "Şimdi bu adalet cellatları, Fatih Keleş'e 'Çoluğun, çocuğun var. 26 yaşında bir oğlun var' deyip bir hatırlatma yaptılar. Fatih Bey duydu, duymazdan geldi. ‘Bu kadarını da yapamazlar’ dedi. 26 yaşındaki oğlu Mustafa alındı, bir gün gözaltına alındı, mahkeme karşısına çıkarıldı. Başkasının yanında çalışan Mustafa’yı, babasını bezdirmek için rehin tutuyorlar. Şimdi Fatih Bey’i evladı üzerinden tehdit ediyorlar. Türkiye, Fatih’in nasıl direndiğini, nasıl iftiraya sapmadığını, nasıl namuslu bir adam olduğunu biliyor. Fatih Bey, bu meydan seninle de canım oğlunla da gurur duyuyor."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GENÇLERE TEŞEKKÜR: BUGÜN CHP'DE KAYYUM YOKSA, BUTLAN YOKSA...

Özel, CHP'nin başında bir kayyum ve butlan yoksa bunun direnen gençler, demokratlar ve CHP'liler sayesinde olduğunu ifade etti. Özel, "Bu binada bugün bir kayyum yoksa, CHP'nin başında bir kayyum, bir butlan yoksa... Cumhuriyet Halk Partililere ve İstanbul'un bütün demokratlarına ve o gün Beyazıt'ta bariyerleri yıkıp gelen üniversitelilere, İstanbul'daki sesi Ankara'da duyan ODTÜ'ye, bütün Türkiye'nin gençlerine teşekkür ediyoruz" dedi. Özel, üniversite isimlerini saydıktan sonra teşekkür etti ve "Yürümeye devam" mesajı verdi. Ardından "Dağ Başını Duman Almış" marşı çalındı.

21.00 | DİLEK İMAMOĞLU'NDAN GENÇLERE TEŞEKKÜR

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, kürsüden Saraçhane'de toplanan halka seslendi Dilek İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bir eş, bir anne olarak 19 Mart sabahını asla unutamam. 100 gün boyunca Ekrem’e, yol arkadaşlarına ve biz yapılanları unutamam. Ama unutmayacağım bir şey de sizin desteğiniz, gençlerin mücadelesi.

Türkiye’nin umudu ve geleceği bu cesarettedir. Yüz karası bu operasyonla Ekrem ve arkadaşları yargılanmıyor, cezalandırılıyor. 100 gündür iddianamesiz, delilsiz ve hukuksuz bir süreç yürütülüyor. Fakat cezalandırılan yalnız onlar değil. Eşlerinden ayrı kalan kadınlar, annelerinden koparılan evlatlar, evlatları demir parmaklıklar arkasındayken gözüne uyku girmeyen anne ve babalar da cezalandırılıyor.

Ama artık yeter. Bu süreç derhal son bulmalı. Ekrem ve tüm tutuklular adil ve tutuksuz şekilde yargılanmalı. Bizler bu hukuksuzluğa alışmayacağız. Alnımız ak başımız dik. Yapılan hukuksuzlukları milletimiz görüyor. 100 gündür, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının tutukluluğu boyunca destek verdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Dilek İmamoğlu, konuşmasını "Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla bitirdi.

20.55 | HİKMET ÇETİN VE MUHARREM İNCE HALKI SELAMLADI

CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ve Memleket Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, Saraçhane'de toplanan yurttaşları selamladı. Hikmet Çetin ve Muharrem İnce alkışlarla karşılandı.

20.40 | İMAMOĞLU'NUN SARAÇHANE'YE MEKTUBU: MİLLETİMİZ HERKESTEN BÜYÜKTÜR

Ekrem İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, halkı selamlayarak başladığı mektubunda "100 gündür darbecilere bırakmadığınız Saraçhane de tıpkı TBMM gibi milletin evidir" dedi. "Millet herkesten büyüktür" diyen İmamoğlu, "Mühür kendini sultan zannedenlerde değildir. Günü gelir sandık kurulur, son kararı millet verir" dedi. İmamoğlu, "Silivri zindanında geride bıraktığım günlerin hesabını tutmuyorum. 100 gün de olsa bin gün de olsa fark etmez. Milletimin vicdanında mahkum olmadığım sürece kendimi esaret altında kabul etmiyorum. Etmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Asıl esaret altında olanların sahip oldukları bütün güç ve yetkiye rağmen "milletle yüzleşme korkusuyla saraydan sokağa bir adım bile atamayanlardır" diyen İmamoğlu, "Ben 19 Mart'tan önce İstanbul'un sokaklarında meydanlarında hangi duyguyla dolaşıyorsam buradan çıktığımda da aynı duyguyla dolacağım" dedi.

Özgür Çelik, başta İBB operasyonlarında tutuklananlar olmak üzere, tutuklu gazetecilere, Gezi tutuklularına, belediye başkanlarına halkla birlikte selam gönderdi.

20.30 | MANSUR YAVAŞ'TAN MESAJ: AYRILIKLARI DEĞİL ORTAK PAYDALARI BÜYÜTMEK ZORUNDAYIZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'ye gönderdiği mesaj okundu. Mansur Yavaş, "birlik" mesajı verdi. Yavaş, mesajında şunları ifade etti: "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki artık bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz kaldı. Bu artık tercih olmanın ötesinde bir zorunluluk oldu. Eğer bu gidişatı durdurmazsak sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de kaybetmiş oluruz. O yüzden ayrılıkları değil ortak paydaları büyütmek zorundayız. O yüzden omuz omuza vermekten başka bir yolumuz yok. Unutmayın o sandık gelecek. Sonra da ülkeye hak gelecek, hukuk gelecek, adalet gelecek."

20.00 | SARAÇHANE PARKI'NA POLİS BARİKATI KURULDU

Saraçhane'den Taksim'e açılan yollara bağlanan Bozdoğan Kemeri'ne erişimin engellenmesi amacıyla Saraçhane Parkı boydan boya polis barikatıyla kapatıldı.

19.50 | ÖZEL, OPERASYONLARDA TUTUKLANANLARIN YAKINLARIYLA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane Mitingi öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sonucu tutuklananların yakınlarıyla bir araya geldi. Özel, İBB Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nde önemli bir buluşmaya katıldı. Özel, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan kişilerin yakınlarının oluşturduğu Aile Dayanışma Platformu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

19.30 | MAHMUT TANAL, PİKACHU'YLA YÜRÜDÜ

Mahmut Tanal ve eylemlerin maskotu haline dönüşen Pikachu, Saraçhane'ye birlikte yürüdü. Tanal Pikachu'yu "Sen gel, önüne çıkan barikatları ben kaldıracağım" diyerek Saraçhane'ye çağırmıştı.

Mahmut Tanal, "Sen gel, önüne çıkan barikatları ben kaldıracağım" diyerek Saraçhane'ye çağırdığı Pikachu'yla yürüdühttps://t.co/zJF5NKMDeF pic.twitter.com/SzXlrxujz0 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 1, 2025

19.05 ALANA GELEN HİKMET ÇETİN: HEPİMİZİN GENEL BAŞKAN'IN ETRAFINDA TOPLANMAMIZ LAZIM

CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin de alana geldi. Çetin, "Hepimizin Genel Başkan'ın etrafında toplanmamız lazım, herkesin bunu yapması lazım" diye konuştu.

Saraçhane mitingine katılan Hikmet Çetin: "100. gün kara gün. Hepimizin Genel Başkan'ın etrafında toplanmamız lazım, herkesin bunu yapması lazım"https://t.co/zJF5NKMDeF pic.twitter.com/JCgr0HMEfa — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 1, 2025

19.00 | GENÇLER SARAÇHANE'YE YÜRÜDÜ

Üniversite öğrencileri Saraçhane’ye yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte "Hak, hukuk, adalet" sloganı atıldı. Gençler "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir" şeklinde slogan atınca polis, "Atmış olduğunuz slogan kanunsuzdur" anonsu geçti.

18.50 | HALK TOPLANMAYA BAŞLADI

Saat 20.30'da Saraçhane'de düzenlenecek 100. gün mitingi için halk toplanmaya başladı.

CHP Kadın Kolları da Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürüyüş gerçekleştirdi.