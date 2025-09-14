İstanbul - 12 Dev Adam'ın final mücadelesi Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL,(DHA) - AVRUPA Basketbol Şampiyonası'nda milli takımımızın Almanya ile oynadığı final mücadelesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Binlerce kişi maçı Galata Kulesi'nde izledi

12 Dev Adam bu akşam Avrupa Şampiyonu olma yolunda Almanya karşısında parkeye çıktı. Kıran kırana geçen final mücadelesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne yansıtılarak canlı yayınlandı. Maçı canlı takip eden binlerce kişi, Galata Kulesi'nin tarihi atmosferinde milli takımın coşkusunu paylaştı. (DHA)