İstanbul 2025 zamlı otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, taksi, minibüs fiyatları | İstanbul’da toplu taşıma ücretleri

İstanbul 2025 zamlı otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, taksi, minibüs fiyatları

İstanbul’da toplu ulaşıma 2025 yılı itibarıyla yüzde 30 oranında zam yapıldı. İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, Marmaray, taksi ve okul servislerinin yeni tarifeleri belli oldu. Elektronik tam bilet, Mavi Kart abonman, vapur seferleri ve taksi açılış ücretleri dahil olmak üzere birçok kalemde fiyatlar güncellendi. Vatandaşlar ise zamlı tarifelerin ardından yeni ücretlerin ne kadar olduğunu araştırıyor.

TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

İBB Meclisi’nde kabul edilen teklif sonrası İstanbul’da toplu taşıma ücretleri yüzde 30 oranında arttı. Böylece elektronik tam bilet 27 TL’den 35 TL’ye, Mavi Kart abonman ücreti ise 2 bin 120 TL’den 2 bin 748 TL’ye yükseltildi.

ZAMLI OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPUR FİYATLARI

Elektronik tam bilet: 35 TL

Mavi Kart (abonman): 2.748 TL

Üsküdar–Eminönü vapur: 44,33 TL

Kadıköy–Eminönü / Kadıköy–Beşiktaş: 49,40 TL

Bostancı–Adalar hattı: 130,22 TL

ZAMLI TAKSİ VE MİNİBÜS FİYATLARI