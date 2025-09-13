İstanbul 2025 zamlı otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, taksi, minibüs fiyatları | İstanbul’da toplu taşıma ücretleri
İstanbul’da toplu taşımaya yapılan zam sonrası yeni fiyatlar vatandaşların gündemine oturdu. Özellikle günlük ulaşımda kullanılan elektronik bilet, vapur hatları ve taksi tarifeleri arasındaki farklar dikkat çekiyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bu zamların şehir içi ulaşım alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği oldu. İşte İstanbul 2025 zamlı otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, taksi, minibüs fiyatları!
İstanbul’da toplu ulaşıma 2025 yılı itibarıyla yüzde 30 oranında zam yapıldı. İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, Marmaray, taksi ve okul servislerinin yeni tarifeleri belli oldu. Elektronik tam bilet, Mavi Kart abonman, vapur seferleri ve taksi açılış ücretleri dahil olmak üzere birçok kalemde fiyatlar güncellendi. Vatandaşlar ise zamlı tarifelerin ardından yeni ücretlerin ne kadar olduğunu araştırıyor.
TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?
İBB Meclisi’nde kabul edilen teklif sonrası İstanbul’da toplu taşıma ücretleri yüzde 30 oranında arttı. Böylece elektronik tam bilet 27 TL’den 35 TL’ye, Mavi Kart abonman ücreti ise 2 bin 120 TL’den 2 bin 748 TL’ye yükseltildi.
ZAMLI OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPUR FİYATLARI
- Elektronik tam bilet: 35 TL
- Mavi Kart (abonman): 2.748 TL
- Üsküdar–Eminönü vapur: 44,33 TL
- Kadıköy–Eminönü / Kadıköy–Beşiktaş: 49,40 TL
- Bostancı–Adalar hattı: 130,22 TL
ZAMLI TAKSİ VE MİNİBÜS FİYATLARI
- Açılış ücreti: 54,50 TL
- Kilometre başına ücret: 36,30 TL
- Saatlik bekleme: 453,71 TL
- Kısa mesafe ücreti: 175 TL
- Minibüs “indibindi”: 32,50 TL – 39 TL
- Öğrenci tarifesi: 21 TL