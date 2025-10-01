İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden CHP'nin 'kayyum' itirazına ret

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin verilen ihtiyati tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Kararda, göreve getirilen kurul üyelerinin parti üyesi olma zorunluluğu bulunmadığı ve belirlenen kişilerin yetkinliğinin mahkemenin takdirinde olduğu vurgulandı.

Mahkeme, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinde delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığında etkilendiğine dair iddialarını değerlendirdi. Kararda, ifade tutanakları, banka ve tapu kayıtları ile SGK belgelerinin incelendiği ve iddiaların basit bir şüpheyi aştığına dikkat çekildi.

CHP itirazında, kongre kararlarının yalnızca seçim kurulları tarafından denetlenebileceğini, mahkemenin parti iç işleyişine müdahale ettiğini ve tedbirin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunmuştu. Ayrıca, görevlendirilen Geçici Kurul üyelerinin tedbirli olarak disipline sevk edildikleri hatırlatıldı.

Mahkeme kararında, “Göreve getirilen kurulun parti üyesi olması zorunluluğu olmayıp, belirlenen kişilerin yetkinliği mahkemenin takdirindedir. 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Seçimleri hakkındaki iddialar ve soruşturma dosyası göz önüne alınarak, seçimlerin demokratik ilke ve esaslara uygun yürütülmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı verilmiştir” denildi.

Kararın, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararın hukuka uygun olduğu ve CHP’nin itirazlarının hukuki dayanağı bulunmadığı belirtilerek reddedildiği, istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi.