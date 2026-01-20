Giriş / Abone Ol
İstanbul 5 Günlük Hava Durumu | Hava Nasıl Olacak? (21-25 Ocak 2026)

İstanbul’da 21–25 Ocak 2026 tarihleri arasında hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? Hafta ortasındaki soğuk havanın ardından sıcaklıklar yükseliyor mu, en yüksek kaç derece olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu tahminine göre hafta sonu planları yağmurdan etkilenecek mi? Tüm yanıtlar haberimizde.

  • 20.01.2026 17:13
  • Giriş: 20.01.2026 17:13
  • Güncelleme: 20.01.2026 17:28
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak sorusu, kış mevsiminin etkisini artırdığı bu dönemde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 21-25 Ocak 2026 tarihleri arasında şehir genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklarda ise kademeli bir artış dikkat çekiyor.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK? (21-25 OCAK 2026)

MGM verilerine göre İstanbul’da hafta ortasından itibaren yağmur ihtimali artıyor. En düşük sıcaklıklar 2 dereceye kadar inerken, hafta sonuna doğru en yüksek sıcaklık 13 dereceye kadar yükseliyor.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

TarihHava DurumuEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
21 Ocak ÇarşambaParçalı Bulutlu28
22 Ocak PerşembeYağmurlu69
23 Ocak CumaYağmurlu811
24 Ocak CumartesiYağmurlu812
25 Ocak PazarYağmurlu913

21 Ocak Çarşamba İstanbul Hava Durumu

Hafta, parçalı bulutlu bir hava ile başlıyor. İstanbul’da en düşük sıcaklık 2 dereceye kadar düşerken, gün içinde en yüksek sıcaklık 8 derece olarak ölçülüyor.

22 Ocak Perşembe İstanbul Hava Durumu

Perşembe günü itibarıyla yağmur İstanbul genelinde etkisini göstermeye başlıyor. Sıcaklıklar artış göstererek 6 ile 9 derece arasında seyrediyor.

23 Ocak Cuma İstanbul Hava Durumu

Cuma günü yağışlı hava devam ediyor. En düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık ise 11 derece olarak tahmin ediliyor.

24 Ocak Cumartesi İstanbul Hava Durumu

Hafta sonuna girilirken yağmur etkisini sürdürüyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında değişiyor.

25 Ocak Pazar İstanbul Hava Durumu

Pazar günü de yağışlı hava İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. En düşük sıcaklık 9 dereceye yükselirken, en yüksek sıcaklık 13 dereceye kadar çıkıyor.

İstanbul’da 5 gün boyunca yağmur var mı?

Evet. 22 Ocak Perşembe gününden itibaren 25 Ocak Pazar gününe kadar yağmurlu hava bekleniyor.

İstanbul’da en soğuk gün hangisi?

21 Ocak Çarşamba günü en düşük sıcaklık 2 derece ile haftanın en soğuk günü olarak öne çıkıyor.

İstanbul’da en sıcak gün hangisi?

25 Ocak Pazar günü en yüksek sıcaklık 13 derece ile haftanın en sıcak günü olarak görülüyor.

İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak?

Cumartesi ve Pazar günleri yağmurlu bir hava beklenirken sıcaklıklar 12-13 dereceye kadar yükseliyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 21-25 Ocak 2026 tarihleri arasında şehir genelinde yağışlı ve nispeten ılık bir hava etkili olacak. Hafta başındaki soğuk havanın ardından sıcaklıkların kademeli olarak artması beklenirken, özellikle hafta sonu plan yapacakların yağmur ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor.

