İstanbul 5 günlük hava durumu: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Soğuk ve yağışlı havaların ardından hava sıcaklıkları yükseliyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da hava nasıl olacak? 'Detaylar haberimizde.
Ramazan Bayramı yaklaşırken İstanbul'da hava durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteorolojiden alınan son verilere göre, bayram süresince İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte 27-31 Mart tarihleri arasında İstanbul için 5 günlük detaylı hava durumu tahmini...
27 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU
Bayram öncesi perşembe günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 22°C olacak. Yağış beklenmezken, hava genel olarak ılık ve serin arası geçişler gösterecek.
28 MART CUMA HAVA DURUMU
Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına alacak. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişecek. Özellikle dışarıda planı olanların şemsiye ile çıkmaları tavsiye ediliyor.
29 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU
Cumartesi günü de yağmur aralıklarla devam edecek. Gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlarla birlikte hava 8°C’ye kadar düşerken, en yüksek sıcaklık 17°C seviyesinde olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK? 30 MART PAZAR – BAYRAMIN 1. GÜNÜ
Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 10°C, en yüksek ise 20°C olacak. Bayram ziyaretlerine çıkacak olanların yağmura karşı tedbirli olması öneriliyor.
31 MART PAZARTESİ – BAYRAMIN 2. GÜNÜ
Bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü de yağışlar sürecek. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bu günde sıcaklık 9°C ile 18°C arasında seyredecek. Trafikte yoğunluk yaşanabileceğinden planların buna göre yapılması faydalı olabilir.
1 NİSAN SALI - BAYRAMIN ÜÇÜNÜ GÜNÜ
Bayramın üçüncü gününün de İstanbul ve tüm Türkiye'de yağışlı geçmesi bekleniyor
BAYRAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Şemsiye ve yağmurluk bulundurmak önemli
- Araçla seyahat edecekler için yağışa bağlı kaygan zemin uyarısı
- Gök gürültüsü ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunmalı
İstanbul'da Ramazan Bayramı, yağışlı bir havayla karşılanacak. Gerek bayram ziyaretleri gerek şehir içi planlar yapılırken hava durumu mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Meteoroloji güncel verileri takip edilerek anlık değişimlere karşı hazırlıklı olunmalı.