İstanbul 5 günlük hava durumu: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken İstanbul'da hava durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteorolojiden alınan son verilere göre, bayram süresince İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte 27-31 Mart tarihleri arasında İstanbul için 5 günlük detaylı hava durumu tahmini...

27 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU

Bayram öncesi perşembe günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 22°C olacak. Yağış beklenmezken, hava genel olarak ılık ve serin arası geçişler gösterecek.

28 MART CUMA HAVA DURUMU

Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına alacak. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişecek. Özellikle dışarıda planı olanların şemsiye ile çıkmaları tavsiye ediliyor.

29 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

Cumartesi günü de yağmur aralıklarla devam edecek. Gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlarla birlikte hava 8°C’ye kadar düşerken, en yüksek sıcaklık 17°C seviyesinde olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK? 30 MART PAZAR – BAYRAMIN 1. GÜNÜ

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 10°C, en yüksek ise 20°C olacak. Bayram ziyaretlerine çıkacak olanların yağmura karşı tedbirli olması öneriliyor.

31 MART PAZARTESİ – BAYRAMIN 2. GÜNÜ

Bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü de yağışlar sürecek. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bu günde sıcaklık 9°C ile 18°C arasında seyredecek. Trafikte yoğunluk yaşanabileceğinden planların buna göre yapılması faydalı olabilir.

1 NİSAN SALI - BAYRAMIN ÜÇÜNÜ GÜNÜ

Bayramın üçüncü gününün de İstanbul ve tüm Türkiye'de yağışlı geçmesi bekleniyor

BAYRAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Şemsiye ve yağmurluk bulundurmak önemli

Araçla seyahat edecekler için yağışa bağlı kaygan zemin uyarısı

Gök gürültüsü ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunmalı

İstanbul'da Ramazan Bayramı, yağışlı bir havayla karşılanacak. Gerek bayram ziyaretleri gerek şehir içi planlar yapılırken hava durumu mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Meteoroloji güncel verileri takip edilerek anlık değişimlere karşı hazırlıklı olunmalı.