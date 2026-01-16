İstanbul 5 Günlük Hava Durumu: Soğuk Hava ve Karla Karışık Yağmur Geliyor

İstanbul hava durumu aramalarında “İstanbul’da yağmur var mı?”, “İstanbul karla karışık yağmur olacak mı?” ve “İstanbul 5 günlük hava durumu” soruları öne çıkıyor. Paylaşılan tahminlere göre kentte yağışlı hava etkisini sürdürürken, uzun vadede soğuk hava ve karla karışık yağmur yeniden gündeme geliyor.