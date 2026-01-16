İstanbul 5 Günlük Hava Durumu: Soğuk Hava ve Karla Karışık Yağmur Geliyor

17 Ocak Cumartesi
İstanbul hava durumu aramalarında “İstanbul’da yağmur var mı?”, “İstanbul karla karışık yağmur olacak mı?” ve “İstanbul 5 günlük hava durumu” soruları öne çıkıyor. Paylaşılan tahminlere göre kentte yağışlı hava etkisini sürdürürken, uzun vadede soğuk hava ve karla karışık yağmur yeniden gündeme geliyor.
|Tarih
|Hadise
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|17 Ocak Cumartesi
|Yağmurlu
|4
|6
|18 Ocak Pazar
|Karla karışık yağmur
|3
|5
|19 Ocak Pazartesi
|Karla karışık yağmur
|2
|5
|20 Ocak Salı
|Yağmurlu
|2
|7
|21 Ocak Çarşamba
|Parçalı bulutlu
|3
|10
Uzun vadeli hava durumu haritalarına göre, hafta ortasından sonra İstanbul genelinde sıcaklıkların yeniden düşmesi bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ihtimali yeniden öne çıkıyor.
Yetkililer, yağışla birlikte kaygan zemin ve yer yer trafikte aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıyor.
5 günlük tahminde doğrudan kar beklenmezken, karla karışık yağmur özellikle pazar ve pazartesi günü öne çıkıyor.
Evet. Uzun vadeli tahminlerde İstanbul için yeniden soğuk hava dalgası bekleniyor.