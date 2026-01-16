Giriş / Abone Ol
İstanbul 5 Günlük Hava Durumu: Soğuk Hava ve Karla Karışık Yağmur Geliyor

İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek mi? Soğuk hava dalgası yeniden etkili olurken sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul 5 günlük hava durumu tahminine göre yağış ve soğuk ne kadar sürecek? 17-21 Ocak 2026 İstanbul 5 günlük ve uzun vadeli hava durumu tahmini haberimizde.

BirBilgi
  • 16.01.2026 14:46
  • Giriş: 16.01.2026 14:46
  • Güncelleme: 16.01.2026 14:48
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

İstanbul hava durumu aramalarında “İstanbul’da yağmur var mı?”, “İstanbul karla karışık yağmur olacak mı?” ve “İstanbul 5 günlük hava durumu” soruları öne çıkıyor. Paylaşılan tahminlere göre kentte yağışlı hava etkisini sürdürürken, uzun vadede soğuk hava ve karla karışık yağmur yeniden gündeme geliyor.

İSTANBUL’DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (17–21 OCAK)

17 Ocak Cumartesi

  • Hadise: Yağmurlu
  • En düşük: 4°C
  • En yüksek: 6°C

18 Ocak Pazar

  • Hadise: Karla karışık yağmur
  • En düşük: 3°C
  • En yüksek: 5°C

19 Ocak Pazartesi

  • Hadise: Karla karışık yağmur
  • En düşük: 2°C
  • En yüksek: 5°C

20 Ocak Salı

  • Hadise: Yağmurlu
  • En düşük: 2°C
  • En yüksek: 7°C

21 Ocak Çarşamba

  • Hadise: Parçalı bulutlu
  • En düşük: 3°C
  • En yüksek: 10°C

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
17 Ocak CumartesiYağmurlu46
18 Ocak PazarKarla karışık yağmur35
19 Ocak PazartesiKarla karışık yağmur25
20 Ocak SalıYağmurlu27
21 Ocak ÇarşambaParçalı bulutlu310

UZUN VADELİ TAHMİN: İSTANBUL İÇİN YENİDEN SOĞUK HAVA UYARISI

Uzun vadeli hava durumu haritalarına göre, hafta ortasından sonra İstanbul genelinde sıcaklıkların yeniden düşmesi bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ihtimali yeniden öne çıkıyor.

Yetkililer, yağışla birlikte kaygan zemin ve yer yer trafikte aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

İstanbul’da kar yağacak mı?

5 günlük tahminde doğrudan kar beklenmezken, karla karışık yağmur özellikle pazar ve pazartesi günü öne çıkıyor.

İstanbul’da hava soğuyacak mı?

Evet. Uzun vadeli tahminlerde İstanbul için yeniden soğuk hava dalgası bekleniyor.

