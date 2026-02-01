İstanbul'a 2 Şubat'ta kar yağacak mı?
AKOM'un aktardığına göre İstanbul'da 2 Şubat'ta karla karışık yağmurun beklendiğini tahmin etti. Prof. Dr. Orhan Şen ise, kentte yarın kar yağışının görüşmeyeceğini belirtti.
İstanbul'da yarın (2 Şubat Pazartesi) günü kar yağıp yağmayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un bugün paylaştığı rapora göre, kentte yarın karla karışık yağmur bekleniyor.
AKOM'un dün yaptığı açıklamada ise İstanbul’un batı kesimlerinde yer alan Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir’de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin edildi.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/hBGFZ1UcAm— AKOM (@ibbAkom) February 1, 2026
Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı görülmeyeceğini belirtti.
Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya'ya gidebilir" ifadelerini kullandı.
İstanbulda Kar yok. Yarın da yok. İsteyen trakya ya gidebilir.— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 1, 2026