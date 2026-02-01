İstanbul'a 2 Şubat'ta kar yağacak mı?

İstanbul'da yarın (2 Şubat Pazartesi) günü kar yağıp yağmayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un bugün paylaştığı rapora göre, kentte yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

AKOM'un dün yaptığı açıklamada ise İstanbul’un batı kesimlerinde yer alan Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir’de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin edildi.

Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı görülmeyeceğini belirtti.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya'ya gidebilir" ifadelerini kullandı.