İstanbul'a bahar havası geri geliyor: Sıcaklık 6 derece artacak

İçinde bulunduğumuz haftaya yağışlı ve serin bir havayla başlayan İstanbul'da sıcaklık tekrar yükselmeye başlıyor.

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 3 ila 6 derece artacak. İstanbul’da hava sıcaklığının cumartesi günü 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yarından itibaren yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Macit, yurt genelinde, hafta sonuna kadar yağış beklentisinin söz konusu olmadığını, tüm bölgelerde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını söyledi.

Buna göre sıcaklık İstanbul'da yarın 23, cuma günü 26, cumartesi ise 28 dereceye kadar çıkacak.