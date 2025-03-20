İstanbul'a bugün kar yağacak Mı? 20 Mart 2025 İstanbul'un tüm ilçelerinin hava durumu

Bahara girdiğimiz bu günlerde İstanbul'da hâlâ serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. 20 Mart 2025 tarihinde şehir genelinde hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün kar yağışı bekleniyor mu? Detaylar şöyle:

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Hayır, İstanbul'da bugün kar yağışı beklenmiyor. Ancak, aralıklı yağmur şehir genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar 8-12°C arasında değişiklik gösterecek.

İSTANBUL'UN 20 MART 2025 HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul Merkez : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Adalar : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 12°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 12°C Arnavutköy : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8°C Ataşehir : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 11°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 11°C Avcılar : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 11°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 11°C Bağcılar : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Bahçelievler : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Bakırköy : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Başakşehir : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Bayrampaşa : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Beşiktaş : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 11°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 11°C Beykoz : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C Beylikdüzü : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 12°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 12°C Beyoğlu : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Büyükçekmece : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Çatalca : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C Çekmeköy : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Esenler : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Esenyurt : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Fatih : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C Kadıköy : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Maltepe : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 12°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 12°C Sancaktepe : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C Silivri : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8°C Şile : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8°C Şişli : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C Tuzla : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 11°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 11°C Üsküdar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C

20 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da kar beklenmiyor ancak aralıklı yağmur etkili olacak. Sürücüler ve dışarı çıkacaklar şemsiyelerini yanlarında bulundurmalı.