İstanbul'a kar geliyor: AKOM'dan uyarı

AKOM tarafından paylaşılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer fırtına etkili olacak.

Hâlihazırda 6–9 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 2 Şubat (pazartesi günü) itibarıyla 5 derecenin altına inerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

Açıklamada, pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması öngörülen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların kar değerlerine düşeceği belirtildi.

İstanbul’un batı kesimlerinde yer alan Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir’de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, fırtına, kuvvetli yağış ve olası buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, en düşük sıcaklığın sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.