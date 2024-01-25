İstanbul'a kar yağışı geliyor

İstanbul'da cumartesi akşamından itibaren kar yağışının başlayabileceğini ve pazar günü akşam saatlerine kadar sürebileceğini tahmin ediliyor.

Türkiye'nin kuzeyindeki 7 il için sarı uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Beklenen kar yağışı İstanbul'a yakın kentlere ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan tahmine göre akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

Cuma günü etkisini artıracak kar yağışı hafta sonu da aralıklarla etkili olacak. Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da hafta sonu hava, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Meteoroloji uzmanları, cumartesi akşamından itibaren kar yağışının başlayabileceğini ve pazar günü akşam saatlerine kadar sürebileceğini öngörüyor.

Kar yağışının şiddeti ve süresi, rüzgarın yönü ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.