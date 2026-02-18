Giriş / Abone Ol
İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kar ve sulu kar yağışı etkili oldu. Öte yandan Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.

Güncel
Kaynak: AA
İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren sağanak, bazı bölgelerde yerini kar ve sulu kar yağışına bıraktı.

Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir ile Arnavutköy Hadımköy'de lapa lapa yağan kar, Beyoğlu, Sultangazi ve Bağcılar'da sulu kar şeklinde aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.

