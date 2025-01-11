İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'da yüksek basıncın da etkisiyle birkaç gündür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Gündüz 17-18 derecelerde gece ise 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları yüzleri güldürse de uzmanlar 'Sıcak havalara aldanmayın' uyarısı yapıyor.

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, "Kış mevsimindeyiz, şu anda aralık-ocak şubat. Maalesef bu sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde. 20 dereceleri buldu neredeyse. Pastırma sıcakları diyebiliriz buna. Güneyden aldığımız lodos diyelim buna. Sürekli rüzgarları Afrika üzerinden aldığımız için sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Cumartesi gününden itibaren tekrar soğuk hava almaya başlayacağız" diyen Özdemir, "10-12 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Bu konuda da çok dikkatli olunması faydalı olacaktır. Cumartesi soğuk olacak, pazar günü biraz daha soğuyacak ve yağış da başlayacaktır. Trakya'dan yağışlı hava başlayacak. Yağış pazar ve pazartesi günü de etkili olacak" dedi.

'ESAS SOĞUK HAVA 19'UNDAN SONRA'

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından sıcaklıklarda düşüş yaşanacağına dikkat çeken Özdemir, "Cumartesi gününden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak çünkü rüzgarlar kuzeye dönecektir. Karayel yıldız ve poyrazdan esecektir. Bununla birlikte kutup havası aşağı doğru gelecek. Hava hızlı bir şekilde soğuyacak ve bu sıcaklıkların arkasından yağış bekliyoruz. Çünkü çok yüksek sıcaklıklar var. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yüksek sıcaklıkların arkasından havanın soğuyarak, kara dönüştüğünü de biliyoruz. İstanbul'da bu hafta için kar beklemiyoruz, hafta sonu yağış yağmur şeklinde olacak ama iç kesimlerde kar yağışları görülecek" diye konuştu.

Kar tahmininde de bulunan Özdemir, "Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır" dedi.