İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da sıcak hava 27 Temmuz Pazar gününe kadar etkisini sürdürecek.

Kentte, 28-29 Temmuz tarihlerinde ise yüksek nem bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahminlerine göre İstanbul'da 30 Temmuz Perşembe günü yağış etkili olacak.

Kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava tahminleri

Yağış, Marmara bölgesinde de etkili olacak.

31 Temmuz Perşembe günü ile birlikte yağışlı hava Marmara Bölgesi'ni terk edecek.