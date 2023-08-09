İstanbul'a özel deprem yasasıyla ilgili Özhaseki'den yeni açıklama: TBMM olağanüstü toplanabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'a özel bir deprem yasasını hızlı bir şekilde çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Özhaseki, konuyla ilgili tatilde olan TBMM'nin olağanüstü toplanabileceğine işaret etti.

İstanbul'a özel deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir" dedi.

İstanbul, yıllardır olası depremi ve etkilerini konuşuyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından konu gündemde daha fazla yer aldı. Yapılacak bir yasal düzenleme ile deprem için hazırlık çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir açıklama yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul için özel deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Özhaseki, "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir" şeklinde konuştu.

Dönüşüm için 3'te 2 rıza şartı olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Bana göre yüzde 50'ye gelmeli. Bunu TBMM'ye getirip tartışacağız" dedi.