İstanbul'a rekor sıcaklık geliyor

Haber Merkezi

Sıcak hava dalgası ülkeyi kavuracak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle İstanbul'da durum oldukça kritik. Meteoroloji bugün İstanbul'da hava sıcaklığının 38 dereceye çıkacağını, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceğini duyurdu.

AKOM’DAN İSTANBUL'A UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da sıcak hava dalgasına karşı önemli bir açıklama yaptı. Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: “Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir.” Adana, Mersin, Antalya gibi güney kentleri ile Diyarbakır, Batman ve bölgedeki diğer kentlerde de aşırı sıcaklıklar kavuracak.