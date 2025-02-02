İstanbul'a 'Sibirya soğukları' geliyor: 2 gün kar yağacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM), kentte 5-6 Şubat'ta kar yağışının beklendiğini tahmin etti.

AKOM'dan yapılan açıklamada, haftalık hava tahmin raporuna göre, kentin 3 Şubat Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İstanbul'da salı gününden itibaren sıcaklıkların 5 - 10°C düşeceği kaydedilen açıklamada, 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı beklentiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, çarşamba günü 2-5, perşembe günü de 3-10 santimetreye kadar kar yağışı görülebilecek.