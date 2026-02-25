İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken hafta boyunca havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 5-8 dereceler aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

26 Şubat Perşembe: Çok bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu

27 Şubat Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

1 Mart Pazar: Parçalı ve çok bulutlu

2 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

3 Şubat Salı: Parçalı bulutlu