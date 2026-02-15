İstanbul'a soğuk hava geliyor: Kar yağışı görülecek mi?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili tahminde bulundu.

Pazartesi ve salı günü sıcak havanın etkisini devam ettireceğini belirten Şen, "Çarşamba günü ise bir soğuk hava geliyor kuzeyden. Sıcaklıkların bu 3 günde, pazardan çarşambaya kadar olan günde 10 derece artıp, 10 derece azalacağını göreceğiz" dedi.

Şen, İstanbul'da sıcaklığın, çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceğini belirtti.

Kar yağışı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Marmara'nın Uludağ gibi yüksek kesimlerinde çarşamba günü karla karışık yağmur görülebilir. Diğer yerlerde ise önümüzdeki haftanın ilk 3 günü yağmur görünüyor.

Gelecek hafta sonu bir soğuk hava kütlesinin daha geleceğini belirten Şen, " Bu soğuk hava kütlesi çarşamba günü gelen soğuk havadan biraz daha sıcaklığı düşük gözüküyor. Bu Anadolu'da ve Marmara'nın doğusunda kar yağışı yapabilir" tahmininde bulundu.