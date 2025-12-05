İstanbul'a soğuk ve sağanak uyarısı

(İSTANBUL) AKOM tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Hafta boyunca 16–19 derece aralığında seyreden sıcaklıkları, 6 Aralık cumartesi (yarın) gece saatlerinden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerileyecek. Sıcaklık düşüşüyle birlikte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri görülecek.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. hafta boyunca bahar değerlerinde (16–19 derece) seyreden sıcaklıkların 6 Aralık cumartesi günü (yarın) saat 23.00’ten itibaren azalarak 10 derece civarına düşeceği; buna bağlı olarak kuvvetli sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstereceği öngörülüyor.

Yağış pazar sabahı şiddetlenecek

Yağışların 7 Aralık 2025 pazar günü öğle saatlerinden (10.00) itibaren il genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla fırtına şeklinde (40–65 km/s) esmesi beklenen rüzgârla birlikte pazartesi sabah saatlerine (09.00) kadar yer yer kuvvetli şekilde (30–60 kg/m²) etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM’dan olumsuzluklara karşı uyarı

AKOM yetkilileri, fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı İstanbullular dikkatli olmaya davet etti.