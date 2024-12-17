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İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 ölçüldü. Barajın büyük bir bölümünde su bulunmuyor.

Güncel
  • 17.12.2024 09:51
  • Giriş: 17.12.2024 09:51
  • Güncelleme: 17.12.2024 10:03
Kaynak: AA
İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi
Fotoğraf: AA

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 olarak ölçüldü.

Bölgedeki kuraklık ve yağışların az olması nedeniyle Vize ilçesindeki barajın su seviyesi azaldı.

Barajın büyük bir bölümünde su bulunmuyor / Fotoğraf: AA

ÇATLAKLAR OLUŞTU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 10 olarak kaydedildi.

Barajın büyük bir bölümünde ise su bulunmuyor.

Bazı noktalarında ise kuraklık nedeniyle çatlaklar oluştu.

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