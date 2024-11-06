İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi
İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.
Kaynak: AA
Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.
Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.