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İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.

Güncel
  • 06.11.2024 10:00
  • Giriş: 06.11.2024 10:00
  • Güncelleme: 06.11.2024 10:02
Kaynak: AA
İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.

Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.

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