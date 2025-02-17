İstanbul'a su sağlıyor: Kazandere Barajı'nda kar yağışı etkisi

İstanbul'a su sağlayan, yaz döneminde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nın su seviyesi, bölgede etkili olan kar yağışıyla arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi 2024'te aşırı kuraklık nedeniyle temmuz ayından itibaren azaldı.

Geçen yıl kasım ayında yüzde 8 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 77,21 olarak ölçüldü.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından barajın doluluk oranı son 3 ayda yaklaşık 10 kat arttı.

Kazandere Barajı'nın doluluk oranı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 3,91, 2024 yılının şubat ayında yüzde 57,96, 2025 yılında ise yüzde 77,21 olarak kayıtlara geçti.