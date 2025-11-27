İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR! Günlük ve 5 günlük hava durumu (28 Kasım – 2 Aralık)

İstanbul hava durumu bugünlerde en çok merak edilen konulardan biri. Özellikle “İstanbul’da bugün yağmur var mı?”, “Yarın hava nasıl olacak?” ve “5 günlük İstanbul hava tahmini nedir?” soruları, hem işe giderken hem de hafta sonu planı yaparken sıkça araştırılıyor. Son meteorolojik verilere göre İstanbul’da yarın (28 Kasım Cuma) öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor ve yağışlı havanın pazartesi gününe kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU: YAĞIŞLI SİSTEM KAPIDA

28 Kasım Cuma günü itibarıyla İstanbul’da bulutlanma artıyor ve öğle saatlerinden sonra kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerine yakın seyrediyor. Hafta sonu boyunca yağmur zaman zaman etkisini artırırken, pazar gününe kadar gökyüzü genellikle kapalı ve yağışlı bir görünümde olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul’un 5 günlük hava durumu tahminleri, en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:

Tarih Beklenen Hava En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 28 Kasım Cuma Sağanak yağışlı 12 19 29 Kasım Cumartesi Sağanak yağışlı 12 17 30 Kasım Pazar Yer yer yağmurlu 12 15 1 Aralık Pazartesi Parçalı bulutlu 9 15 2 Aralık Salı Parçalı bulutlu 9 16

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU DETAYI

28 Kasım Cuma: Yağmur Öğle Saatlerinde Başlıyor

İstanbul’da 28 Kasım Cuma günü hava sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülürken, öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 12°C, en yüksek sıcaklık ise 19°C civarında. Özellikle işe dönüş saatlerinde yer yer yoğunlaşan yağışlara karşı şemsiye ve yağmurluk bulundurmakta fayda var.

29 Kasım Cumartesi: Yağış Devam Ediyor

Hafta sonu planı yapanlar için 29 Kasım Cumartesi, yine yağışlı bir gün olarak öne çıkıyor. Kent genelinde sağanak yağış sürerken hava sıcaklığı 12°C – 17°C aralığında seyredecek. Açık havada yapılacak aktivitelerde yağışın zaman zaman etkisini artırabileceği unutulmamalı.

30 Kasım Pazar: Sıcaklık Biraz Daha Düşüyor

30 Kasım Pazar günü İstanbul’da yağışlar sürse de sıcaklıklar bir miktar daha düşüyor. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C olarak tahmin ediliyor. Pazar günü özellikle akşam saatlerinde hissedilen soğuk artabileceği için dışarı çıkacakların kalın giyinmesi öneriliyor.

1 Aralık Pazartesi: Yağışlar Çekiliyor, Parçalı Bulutlu Bir Gün

Yeni haftanın ilk günü olan 1 Aralık Pazartesi itibarıyla yağışlı hava sistemi kenti terk etmeye başlıyor. İstanbul’da hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar ise 9°C – 15°C aralığında. Sabah ve gece saatlerinde serinlik daha belirgin hissedileceğinden, özellikle erken saatlerde dışarı çıkacakların tedbirli olması önemli.

2 Aralık Salı: Parçalı Bulutlu, Serin ve Zaman Zaman Güneşli

2 Aralık Salı günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 9°C – 16°C arasında değişiyor. Yağış beklenmediği için dış mekân planları için daha elverişli bir gün olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN ÖNERİLER

Yağmurluk ve şemsiye: Cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca aralıklarla sağanak yağış görüleceği için yanınızda mutlaka yağmurluk veya şemsiye bulundurun.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca aralıklarla sağanak yağış görüleceği için yanınızda mutlaka yağmurluk veya şemsiye bulundurun. Trafik ve ulaşım: Yağışlı havalarda trafik yoğunluğu artabileceği için işe veya randevularınıza çıkarken ek süre hesaplamakta fayda var.

Yağışlı havalarda trafik yoğunluğu artabileceği için işe veya randevularınıza çıkarken ek süre hesaplamakta fayda var. Sağlık açısından dikkat: Ani sıcaklık değişimlerine karşı kalın ve katmanlı giyinmek, rüzgâr ve yağışa karşı korunmak önemli.

İstanbul’da bugün hava nasıl?

İstanbul’da bugün hava bulutlu. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında değişiyor.

İstanbul’da yarın yağmur var mı?

Evet, yarın ve hafta sonu boyunca yağmur bekleniyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri aralıklarla yağış görülecek.

İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl?

İlk üç gün (28–30 Kasım) yağışlı, 1 ve 2 Aralık günleri ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 19°C arasında seyrediyor.

Hafta sonu İstanbul’da hava nasıl olacak?

Hafta sonu boyunca (cumartesi ve pazar) İstanbul’da sağanak yağış devam edecek. Sıcaklıklar 12°C – 17°C bandında kalacak.

İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

Yağışlı havanın pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. 1 Aralık Pazartesi’den itibaren hava parçalı bulutlu ve daha sakin bir görünüme kavuşacak.

Özetle, İstanbul’da yağmurlu bir hava dönemine giriliyor. 28 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren başlayan yağışların, hafta sonu boyunca etkili olması ve pazartesiye kadar sürmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar çok sert düşüşler göstermese de, 5 günlük hava durumu tahmini incelendiğinde serin ve yağışlı günlerin öne çıktığı görülüyor. Planlarınızı yaparken güncel İstanbul hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurmanız, hem konforunuz hem de güvenliğiniz açısından büyük önem taşıyor.