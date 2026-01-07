İstanbul'a yeniden kar geliyor! 7-13 Ocak 2026 İstanbul 7 günlük hava durumu

İstanbul’da sıcaklıklar yeniden düşmeye başlıyor ve yağmurla gelen soğuk hava dalgasının kar getirmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre hafta ortasından itibaren etkili olacak yağmur, haftanın ilerleyen günlerinde yerini karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına bırakacak. İşte 7-13 Ocak 2026 İstanbul 7 günlük hava durumu tahmini ve gün gün beklenen hava olayları…

İSTANBUL 7-11 OCAK 2026 ARASI HAVA DURUMU

Tarih Hadise En Düşük Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) 07 Ocak Çarşamba Çok bulutlu 12 16 08 Ocak Perşembe Yağmurlu 13 15 09 Ocak Cuma Yağmurlu 2 6 10 Ocak Cumartesi Çok bulutlu 5 14 11 Ocak Pazar Yağmurlu 11 14

İSTANBUL İÇİN KRİTİK TARİH: 12 VE 13 OCAK!

MGM’nin orta ve uzun vadeli hava tahminine göre İstanbul’da 12 Ocak 2026 Pazartesi ve 13 Ocak 2026 Salı günü sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte kent genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Özellikle rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşeceği için vatandaşların tedbirli olması, sürücülerin dikkatli davranması ve olası ulaşım aksamalarına karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK? (GENEL DEĞERLENDİRME)

Hafta ortasında yağmur yeniden etkili olacak.

Soğuk hava dalgası cuma günü kendini hissettirmeye başlayacak.

Hafta sonu yağış yer yer devam edecek.

12-13 Ocak’ta karla karışık yağmur ve kar ihtimali öne çıkıyor.

İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

Mevcut tahminlere göre 12 ve 13 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul’da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklık kaç derece olacak?

7-11 Ocak tarihleri arasında sıcaklıklar 2°C ile 16°C arasında değişecek, 12 Ocak itibarıyla daha da düşmesi bekleniyor.

Yağmur ne kadar sürecek?

7 Ocak’tan itibaren aralıklarla yağışlar etkisini sürdürecek, yağmur yer yer kuvvetlenecek.

İstanbul yeni bir soğuk hava ve kar dalgasına hazırlanıyor. Yağmurla başlayacak süreç, haftanın sonrasında kar ihtimaliyle birlikte daha da sertleşecek. Vatandaşların güncel meteoroloji uyarılarını takip etmesi, hazırlıklarını buna göre yapması öneriliyor.